У Миколаївській області майже одночасно з сиренами пролунали вибухи
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24 серпня в Миколаївській області пролунали вибухи.
Потужні звуки місцеві жителі почули майже одночасно з оголошенням повітряної тривоги – о пів на п’яту ранку.
Дозволили покинути укриття людям о 05.03.
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Керівництво влади міста та області коментарів з цього приводу поки не надавали.
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