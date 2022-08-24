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Факти / Україна

У Миколаївській області майже одночасно з сиренами пролунали вибухи

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У Миколаївській області майже одночасно з сиренами пролунали вибухи
Фото: Depositphotos

24 серпня в Миколаївській області пролунали вибухи.

Потужні звуки місцеві жителі почули майже одночасно з оголошенням повітряної тривоги – о пів на п’яту ранку.

Дозволили покинути укриття людям о 05.03.

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Керівництво влади міста та області коментарів з цього приводу поки не надавали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 182-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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