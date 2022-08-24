Обстрелы городов Украины в День Независимости и полугодие полномасштабного вторжения: что происходит на 182-й день войны

В 31-ю годовщину независимости, которая в этом году совпала с шестью месяцами полномасштабной войны, российские войска активно обстреливают украинские города, поселки и села.

По Запорожью оккупанты за ночь выпустили девять ракет.

В Харьковской области от вражеских обстрелов пострадали поселок Малая Даниловка, город Дергачи и Новобаварский район областного центра.

Одну ракету сбили силы противовоздушной обороны над Черкасской областью.

Четыре ракеты, предположительно Х-22, попали в объекты военной инфраструктуры Миргорода Полтавской области.

Две ракеты того же типа ночью прилетели в Днепровский район Днепропетровской области.

Никопольский район россияне четыре раза обстреляли из тяжелой артиллерии и Градов.

В Марганце от обстрелов пострадали супруги. В городе два дома разрушены и еще более десяти повреждены.

На Никополь россияне направили 20 снарядов. В Червоногригорьевской общине один дом уничтожен, еще несколько изуродованы.

Карповскую и Широковскую общины Криворожского района россияне обстреляли из Ураганов. В селе Кошевое перебита линия электропередач.

Девять человек, в частности, двое детей, получили ранения в городе Новый Буг Николаевской области.