Обстрелы городов Украины в День Независимости и полугодие полномасштабного вторжения: что происходит на 182-й день войны
В 31-ю годовщину независимости, которая в этом году совпала с шестью месяцами полномасштабной войны, российские войска активно обстреливают украинские города, поселки и села.
По Запорожью оккупанты за ночь выпустили девять ракет.
В Харьковской области от вражеских обстрелов пострадали поселок Малая Даниловка, город Дергачи и Новобаварский район областного центра.
Одну ракету сбили силы противовоздушной обороны над Черкасской областью.
Четыре ракеты, предположительно Х-22, попали в объекты военной инфраструктуры Миргорода Полтавской области.
Две ракеты того же типа ночью прилетели в Днепровский район Днепропетровской области.
Никопольский район россияне четыре раза обстреляли из тяжелой артиллерии и Градов.
В Марганце от обстрелов пострадали супруги. В городе два дома разрушены и еще более десяти повреждены.
На Никополь россияне направили 20 снарядов. В Червоногригорьевской общине один дом уничтожен, еще несколько изуродованы.
Карповскую и Широковскую общины Криворожского района россияне обстреляли из Ураганов. В селе Кошевое перебита линия электропередач.
Девять человек, в частности, двое детей, получили ранения в городе Новый Буг Николаевской области.
Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украина в ближайшие день-два ответит на ракетный удар России по станции Чаплино, в результате которого по меньшей мере погибло 22 человека.
Об этом он сказал в эфире Фейгин LIVE.
— Пусть сидят и думают, каждый думает, прилетит ли мне сегодня на голову или нет. Прилетит обязательно, можете даже не сомневаться. Завтра с утра, наверное, будут какие-то новости. Максимум сутки-двое, если нужна подготовка к разведке цели, серьезной, жирной. В ближайшее время что-то прилетит. Ситуация начала войны, когда нам вываливали по 100-150 ракет на голову, убивали мирных жителей, а мы не могли ответить, ну, только ближним оружием, она давно миновала. Поэтому мы можем и Крым достать, и все, что хотите, — заявил Арестович.
Российский оккупант жалуется на то, что его подразделение попало в “капкан”, есть много раненых.
Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор солдата РФ с женой, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.
Оккупант предполагает, что ВСУ “оскалили зубы” из-за Дня Независимости. Жена же умоляет мужа бежать из войны домой.
– Дом отменяется. П*здец нам. У нас много раненых, а отходить некуда. Некуда, мы в капкане. Сегодня День Независимости Украины, они зубы оскалили конкретно. Моего телефона больше нет. Все раненые неизвестно где. Это я звоню х*й поймешь с какого телефона, с чужого, — говорит оккупант.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинцам нужно готовиться к затяжной войне с Россией.
– Будет очень сложно, легко не будет. И если кто-то считает, что мы уже прошли какой-то рубикон и дальше будет как по маслу, такого не будет, к сожалению. Мы будем иметь большую войну с этой страной и нам нужно будет приложить много усилий, чтобы победа была за нами, – подчеркнул он.
Американская инди-рок-группа Imagine Dragons появилась на концерте ко Дню Независимости Украины.
Коллектив вышел на связь онлайн и спел песню Believer для украинцев, отметив, что они солидарны с нами и хотят мира нашей стране. В момент исполнения композиции вокалист Дэн Рейнольдс взял у зрителей флаг Украины.
Послы и руководители дипломатических миссий Большой семерки G7 согласились с тем, что Россия должна немедленно прекратить все военные действия и вывести своих солдат и технику с захваченной Запорожской АЭС, а также из Энергодара. Таким образом РФ должна вернуть Украине полный контроль над станцией.
До конца 2022 года украинцы могут получить приятные новости о ситуации на военном фронте. Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников.
– Все будет зависеть от многих факторов, но я оптимист. Остаюсь им не только потому, что мне хотелось бы. Я осведомленный оптимист или хорошо проинформирован, поэтому у меня есть определенные положительные надежды, что в этом году будут хорошие приятные новости для всего украинского общества и мира. Людям важно увидеть победу, – сказал он.
В Днепропетровской области российская армия нанесла ракетный удар по пассажирским вагонам на станции Чаплино. По меньшей мере 15 человек погибли, еще около 50 мирных жителей ранены.
Российские войска пытаются доукомплектовать свои пехотные части специалистами из состава ракетных войск и военных моряков. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Пресс-центр 831-й бригады тактической авиации ВСУ сообщил, что в результате обстрела Миргорода был поврежден военный аэродром.
– Несмотря на мощные обстрелы российскими оккупантами военной инфраструктуры Миргородщины, мы отстроим свой аэродром и восстановим всю технику, как отстроится и каждый уголок нашей несокрушимой и независимой Украины, – говорится в сообщении.
В Министерстве обороны США раскрыли подробности содержания нового рекордного пакета военной помощи почти на $3 млрд, который был объявлен в День Независимости Украины 24 августа. Об этом сообщили на сайте Пентагона.
— Этот пакет мер объявляется в День Независимости Украины, подчеркивает обязательство США поддерживать Украину в долгосрочной перспективе — это многолетние инвестиции для укрепления Вооруженных Сил Украины, которые продолжают защищать свой суверенитет перед лицом российской агрессии, — говорится в сообщении.
В Днепропетровской области прогремело несколько мощных взрывов во время сигнала воздушной тревоги.
В Донецкой области разоблачили подростка, который сообщал врагу координаты мест дислокации и боевые позиции Вооруженных сил Украины в Бахмуте и пригороде.
По данным Офиса генерального прокурора, 16-летний юноша из-за своих пророссийских убеждений сотрудничал с представителями государства-агрессора.
Лучший сигнал, который Европейский Союз может послать Украине в День Независимости — это то, что ЕС и дальше продолжит свою поддержку.
Об этом заявил высокий представитель ЕС по внешней и оборонной политике Жозеп Боррель. Он отметил, что Европейский Союз готов заплатить цену за защиту общей свободы и безопасности.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина фактически готовилась к войне с декабря 2019 года.
– К войне мы фактически готовились с декабря 2019-го. Все утверждения о том, что мы этим не занимались, совершенно не соответствуют действительности. Если бы мы не готовились к войне, сегодня российские танки были бы в Варшаве, Праге, Таллинне и Вильнюсе, – говорит он.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что системе здравоохранения Украины удалось выжить, несмотря на полномасштабное вторжение России.
— Шесть месяцев войны оказали разрушительное воздействие на здоровье и жизнь жителей Украины, но, несмотря на множество проблем, системе здравоохранения удалось выжить и оказывать помощь там и тогда, где и когда она больше всего нужна, — заявил Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон метафорически высказался о переговорах с Россией, отметив, что нельзя говорить с медведем, который ест вашу ногу.
Погиб 11-летний ребенок в результате ракетных обстрелов Синельниковского района на Днепропетровщине. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.
Министерство иностранных дел призвало все государства и организации поддержать создание Специального трибунала по поводу преступлений агрессии РФ против Украины. В МИД убеждены, что мир должен приложить усилия к тому, чтобы режим Путина потерял все свое влияние в мире и способность вести захватнические войны против суверенных государств.
Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на протест России, выступил на заседании Совбеза ООН в онлайн-режиме.
– Когда я готовил эту речь, то получил информацию, что Россия запустила ракету по Днепропетровской области, по железнодорожному узлу. Было найдено несколько тел и раненых — и это наша повседневная жизнь. Таким образом, Россия подготовилась к этому дню.
Сегодня наша страна отмечает День независимости и все могут увидеть, как мир зависит от нашей независимости, будет ли мир в Украине, будут ли наши люди в безопасности и оставят ли прикосновенность наших границ. Каждый из этих аспектов будет касаться того или иного глобального кризиса, – сказал Зеленский.
После обстрелов около 17:30 возник пожар за пределами Николаева. Там работают спасатели, поэтому все подробности потом. Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич.
Украинские военные нанесли удар по мосту возле Каховской ГЭС. Об этом сообщил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань. По его словам, попадание в мост было четким.
Российские оккупанты снова пытались наступательными и штурмовыми действиями установить контроль над населенными пунктами Пески и Невельское. Однако захватчики традиционно понесли потери и отошли.
Украина не имеет права потерять поддержку сообществ и народов государств во всем мире и, тем самым, уступить инициативу России.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Киеве.
– Крепость в мире зависит от нас. Уверен, что крепость внутри нашего государства в самом начале российского вторжения продемонстрировала миру, как быть объединенными. Мы все объединились. Крепость – самый главный сигнал, и его нельзя терять.
Норвегия и Великобритания объединяют усилия для приобретения норвежских микродронов Black Hornet, которые предназначены для разведки и определения целей на малых расстояниях.
Как сообщили в пресс-службе Минобороны Норвегии, эти дроны — подарок Украине ко Дню Независимости. Общая стоимость помощи составит около 90 млн норвежских крон (более $9,2 млн).
В Киеве и других городах разоблачили два мощных канала нелегальной переправки оружия. Правоохранители задержали злоумышленников, специализировавшихся на незаконном сбыте огнестрельного оружия, взрывчатки и боеприпасов.
Россия за полгода войны потеряла почти 2 тыс. танков, 234 самолета и 15 кораблей, на общую сумму почти в $16,6 млрд. Такие данные приводит издание Forbes.
Сегодня, 24 августа, в честь Дня Независимости президент Владимир Зеленский вручил украинским военнослужащим ордена Золотая Звезда, а также другие государственные награды.
Российские спецслужбы устроили “охоту” на HIMARS, из которых ВСУ уничтожают оккупантов и их технику. В прифронтовых районах Николаевской области СБУ задержала агента ГРУ.
Певец Коля Серга рассказал, как задерживал коллаборантов, а также о работе наших военных с предателями. Об этом артист рассказал в интервью Славе Демину.
— Я в Одессе сотрудничал с одной организацией, которая стоит на защите Украины, и дважды был соучастником задержания коллаборантов. Первый раз я был как приманкой для встречи, и человека успешно “накрыли”. Но я эту историю не могу рассказать в деталях, — признался Коля.
Венгрия не планирует вводить визовые ограничения для граждан России или усложнять процедуру выдачи виз. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
— Мы говорили о предложении, которое усилило бы практику выдачи европейских виз гражданам России. Здесь мы солидарны с позицией канцлера Германии и не планируем вводить какие-либо усиления или ограничения, — говорится в сообщении.
Сегодня, 24 августа, во время воздушной тревоги на Черниговщине и Винницкой области успешно сработала наша противовоздушная оборона.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал с визитом в Киев в День Независимости Украины.
Российские военные нанесли ракетный удар по Синельниковскому району на Днепропетровщине. Ракета попала в частный дом.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. По его словам, под завалами оказались двое детей. Их эвакуировали, они живы.
Владимир Путин положил все на одну карту – карту войны с Украиной. Об этом в интервью польской газете Wyborcza заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
– Надеяться, что он (Путин, — Ред.) остановится и не попытается довести ее до логического конца – самообман. Сегодня Путин хочет отдохнуть, видя, что россияне “сгорают”, но мы знаем, как тяжело сегодня работает их военно-промышленный комплекс, знаем количество танков и ракет, которыми они оснащены.
Пограничники должны интересоваться у каждого россиянина, желающего попасть на территорию ЕС, целью его поездки, позицией относительно принадлежности Крыма и отношением к действиям РФ в Украине.
С таким предложением выступил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
– Пограничник имеет право спросить, поддерживаете ли вы войну в Украине и кому принадлежит Крым. Если человек, пересекающий эстонскую, латвийскую, литовскую, финскую или польскую границу, говорит, что считает, что Крым не оккупирован, мы можем предположить, что допуск этого человека не соответствует интересам нашей национальной безопасности, – объяснил дипломат.
Президент США Джо Байден в День Независимости Украины объявил о крупнейшем транше помощи для нашей страны на $2,98 млрд.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил поздравить украинский народ с национальным праздником – Днем Независимости.
В Офисе президента такое “поздравление” назвали клоунадой.
Схоже, Лукашенко справді вважає, що світ не помічає його активної участі в злочинах проти ��. Тому цинічно бажає «мирного неба», пускаючи по нас смертоносні ракети. Ця клоунада просякнута кров’ю, зафіксована й матиме конкретні наслідки. Одразу після падіння варварської ru-імперії
Звуки взрывов, которые было слышно в Белой Церкви Киевской области, доносились из Черкасской области, где противовоздушная оборона сбила вражескую ракету.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
Ночью 24 августа российские захватчики выпустили по Запорожью девять ракет.
От взрывной волны в шести многоквартирных домах вылетели стекла и разрушены оконные рамы, отметил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.
В Миргороде Полтавской области ликвидируют пожары на объектах военной инфраструктуры, куда попали четыре российские ракеты, предположительно Х-22.
24 августа в городе Белая Церковь Киевской области слышны звуки взрывов, сообщают местные Telegram-каналы.
24 августа от обстрелов российских захватчиков пострадали поселок Малая Даниловка и город Дергачи Харьковской области.
В Малой Даниловке Харьковского района кассетными боеприпасами повреждены частные дома и инфраструктура.
Двое гражданских получили ранения. Сейчас им оказывают помощь медики.
В Дергачах 24 августа не утихает вражеская артиллерия.
24 августа четыре “прилета” зафиксировано по инфраструктуре Миргорода Полтавской области.
Погибших и раненых, по словам руководителя областной военной администрации Дмитрия Лунина, нет.
24 августа во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны сбили над Черкасской областью вражескую ракету.
За шесть месяцев полномасштабной войны российские военные потеряли:
- танков ‒ 1 924 (+3),
- боевых бронированных машин ‒ 4 243 (+5),
- артиллерийских систем – 1 036 (+3),
- реактивных систем залпового огня – 266,
- средств противовоздушной обороны – 147 (+1),
- самолетов – 234,
- вертолетов – 199 (+1),
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 819 (+2),
- крылатых ракет – 196,
- кораблей (катеров) – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 160 (+10),
- специальной техники – 99.
24 августа во временно оккупированном поселке Михайловка Запорожской области взорвали автомобиль с “гауляйтером” Иваном Сушко.
О ликвидации Ивана Сушко, захватившего власть в Михайловке, стало известно от еще одного коллаборанта Владимира Рогова.
Последний сообщил, что “под сиденье автомобиля “руководителя населенного пункта” подложили взрывное устройство”.
Ивана Сушко с ранениями в критическом состоянии госпитализировали в больницу, где тот вскоре скончался.
Ко Дню Независимости украинские защитники уничтожили около полторы сотни российских захватчиков.
В общей сложности за шесть месяцев полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали ориентировочно 45 700 оккупантов.
В Минобороны США показали, как на объединенной базе Макгуайр-Дикс-Лейкхерст загружают направящиеся в Украину боеприпасы.
Members of the 305th Aerial Port Squadron load munition packages bound for Ukraine at Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst.
Ориентировочно в 04:30 24 августа в городе Новый Буг Николаевской области из-за обстрела загорелась кровля двухэтажного жилого дома. Еще несколько домов получили повреждения.
По предварительной информации, ранения получили девять человек, из них двое – дети.
По словам руководителя областной военной администрации Виталия Кима, подробная информация уточняется. На месте работают службы по ликвидации последствий обстрела.
24 августа официальное количество детей, погибших или пострадавших из-за вооруженной агрессии РФ за полгода полномасштабной войны, не изменилось.
Российские оккупанты унесли жизни 374 и ранили 723 несовершеннолетних.
Ночью 24 августа российские военные били ракетами, Градами и Ураганами по трем районам Днепропетровской области – Днепровскому, Никопольскому и Криворожскому.
В Днепровский район прилетели две вражеские ракеты Х-22. Пожар, что спровоцировал взрыв, был ликвидирован.
Никопольский район россияне четырежды обстреляли из тяжелой артиллерии и Градов.
В Марганце пострадала семья – мужу и жене оказали медицинскую помощь, супруги лечатся дома.
В городе два дома разрушены и еще более 10 повреждены.
На Никополь россияне направили 20 снарядов. Несмотря на то, что есть разрушение жилья, люди не пострадали.
В Червоногригорьевской общине один дом уничтожен, еще несколько повреждены.
Карповскую и Широковскую общины Криворожского района россияне обстреляли из Ураганов. В селе Кошовое перебита линия электропередач.
На 182-е сутки полномасштабной войны российские оккупанты потерпели поражение во время:
- разведки возле Богородичного на Славянском направлении,
- наступательных боев в сторону Бахмутского и Кодемы на Бахмутском направлении,
- наступательных боев в сторону Песков и Невельского на Авдеевском направлении.
24 августа в Николаевской области раздались взрывы.
Мощные звуки местные жители услышали почти одновременно с объявлением воздушной тревоги – в полпятого утра.
После трех ночи 24 августа жители Днепра услышали мощный взрыв.
После этого, по свидетельству очевидцев, на месте взрыва вспыхнул пожар.
Около четырех часов утра российские войска нанесли еще один удар по Запорожью.
Оккупанты атаковали инфраструктурный объект одного из районов города, сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
– На месте уже работают соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется, – отметил Анатолий Куртев.
Для Украины “худший сценарий” войны с Россией уже позади, однако есть другие угрозы.
Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в комментарии американскому телеканалу CNN.
По мнению Резникова, Украина стоит на пороге нового этапа войны, начав контрнаступительную кампанию в другом направлении.