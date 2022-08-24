Украина не имеет права потерять поддержку других государств и уступить инициативу РФ — Зеленский

Август, 24 в 18:01

Украина не имеет права потерять поддержку сообществ и народов государств во всем мире и, тем самым, уступить инициативу России.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Киеве.

– Крепость в мире зависит от нас. Уверен, что крепость внутри нашего государства в самом начале российского вторжения продемонстрировала миру, как быть объединенными. Мы все объединились. Крепость – самый главный сигнал, и его нельзя терять. Его всегда видят. Люди, которые видят на поле боя, видят, что такое сильное объединенное государство. И даже стыдно немного становится странам, которые полностью тебя не поддерживали, потому что видят, что их общества нас поддерживали, — заявил он.

Глава государства подчеркнул, что для Украины в условиях войны очень важно не потерять поддержку этих обществ.

Сейчас смотрят

— Я полностью согласен с тем, что это будет сложно и из-за информационных атак России на те или иные государства, на их общества. Сложно даже вводить восьмой пакет санкций, потому что это играет уже и на политику внутри других государств, прежде всего Европейского Союза. Они здесь, они понимают, что происходит. И нам с вами нужна их единая позиция. Здесь немного сложнее, хоть и есть в ЕС большинство государств с высокой моральной позицией, которые поддерживают Украину, – сказал он.

По словам Зеленского, нам нельзя расслабляться и замораживать конфликт.

— Ни в коем случае нельзя отдать инициативу РФ: ни информационную, ни через энергетические риски, ни через отопительный сезон, ядерный шантаж, блокировку Черного моря и т.д. Украина не имеет права потерять инициативу или дать возможность Европе потерять инициативу, — подытожил президент.