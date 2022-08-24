Україна не має права втратити підтримку інших держав та поступитися ініціативою РФ – Зеленський

Серпень, 24 в 18:01

Україна не має права втратити підтримку спільнот і народів держав у всьому світі і, тим самим, поступитися ініціативою Росії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном у Києві.

– Міцність у світі залежить від нас. Упевнений, що міцність всередині нашої держави на самому початку російського вторгнення продемонструвала світові, як це бути об’єднаними. Ми всі об’єдналися. Міцність – найголовніший сигнал, і його не можна втрачати. ​​Його завжди бачать. Люди, які бачать на полі бою, бачать, що така сильна об’єднана держава. І навіть соромно трохи стає країнам, які повністю тебе не підтримували, тому що бачать, що їхні товариства нас підтримували, – заявив він.

Глава держави наголосив, що для України в умовах війни дуже важливо не втратити підтримку цих товариств.

Зараз дивляться

– Я повністю згоден з тим, що це буде складно і через інформаційні атаки Росії на ті чи інші держави, на їхні суспільства. Складно навіть вводити восьмий пакет санкцій, тому що це грає вже і на політику всередині інших держав, перш за все, Європейського Союзу. Вони тут, вони розуміють, що відбувається. І нам з вами потрібна їхня об’єднана позиція. Тут трохи складніше, хоч і є в ЄС більшість держав з високою моральною позицією, які підтримують Україну, – сказав він.

За словами Зеленського, нам не можна розслаблятися і заморожувати конфлікт.

– У жодному разі не можна віддати ініціативу РФ: ні інформаційну, ні через енергетичні ризики, ні через опалювальний сезон, ядерний шантаж, блокування Чорного моря тощо Україна не має права втратити ініціативу або дати можливість Європі втратити ініціативу. Нашою перемогою у війні буде об’єднання та неможливість втратити ініціативу, – підсумував президент.