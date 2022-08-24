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Факты / Украина

Зеленский вручил военнослужащим ордена Золотая Звезда: кто получил награды

Валентина Чорна, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Сегодня, 24 августа, в честь Дня Независимости президент Владимир Зеленский вручил украинским военнослужащим ордена Золотая Звезда, а также другие государственные награды.

Церемония награждения прошла во дворе Мариинского дворца в Киеве. В частности, президент вручил Золотую Звезду:

  • супруге подполковника Геннадия Матуляка (командир авиационной эскадрильи ВСУ был сбит враждебными силами при выходе из-под удара после выполнения задания в Гостомеле);
  • жене полковника Александра Оксанченко (был инструктором-пилотом 831-й бригады тактической авиации воздушного командования Центр, погиб в бою над Киевом);
  • матери старшего лейтенанта Вячеслава Радионова (старший летчик погиб при выводе авиации из-под ракетного удара по аэродрому Василькова);
  • супруге майора Степана Чобана (командир авиационного звена погиб, выполняя боевое задание на самолете Су-27, был сбит с вражеского ПЗРК при отражении массированного авиационного налета над Кропивницким);
  • командиру батальона, подполковнику Ивану Голишевскому;
  • командиру десантно-штурмовой роты, старшему лейтенанту Владимиру Гуцулу;
  • командиру отдельного мотопехотного батальона, майору Богдану Дронову;
  • командиру бригады, полковнику Александру Луценко;
  • командиру танкового батальона, подполковнику Владиславу Прокопенко;
  • заместителю командира роты, старшему лейтенанту Дмитрию Тодорову.

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Награду Крест боевых заслуг Владимир Зеленский вручил:

  • боевому медику, младшему сержанту Ксении Конопле;
  • командиру авиационной эскадрильи 299-й бригады тактической авиации, подполковнику Ростиславу Лазаренко;
  • младшему лейтенанту Андрею Орлу;
  • командиру морского водолазного судна Нетишин Николаю Соколовскому;
  • командиру зенитного ракетного дивизиона, подполковнику Александру Шиманскому.

Также президент вручил ордена За мужество, За заслуги, медаль За труд и победу, орден княгини Ольги.

Кроме того, были присвоены почетные звания Заслуженный учитель Украины и Заслуженный врач Украины.

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