Зеленский вручил военнослужащим ордена Золотая Звезда: кто получил награды
Фото: Офис президента
Сегодня, 24 августа, в честь Дня Независимости президент Владимир Зеленский вручил украинским военнослужащим ордена Золотая Звезда, а также другие государственные награды.
Церемония награждения прошла во дворе Мариинского дворца в Киеве. В частности, президент вручил Золотую Звезду:
- супруге подполковника Геннадия Матуляка (командир авиационной эскадрильи ВСУ был сбит враждебными силами при выходе из-под удара после выполнения задания в Гостомеле);
- жене полковника Александра Оксанченко (был инструктором-пилотом 831-й бригады тактической авиации воздушного командования Центр, погиб в бою над Киевом);
- матери старшего лейтенанта Вячеслава Радионова (старший летчик погиб при выводе авиации из-под ракетного удара по аэродрому Василькова);
- супруге майора Степана Чобана (командир авиационного звена погиб, выполняя боевое задание на самолете Су-27, был сбит с вражеского ПЗРК при отражении массированного авиационного налета над Кропивницким);
- командиру батальона, подполковнику Ивану Голишевскому;
- командиру десантно-штурмовой роты, старшему лейтенанту Владимиру Гуцулу;
- командиру отдельного мотопехотного батальона, майору Богдану Дронову;
- командиру бригады, полковнику Александру Луценко;
- командиру танкового батальона, подполковнику Владиславу Прокопенко;
- заместителю командира роты, старшему лейтенанту Дмитрию Тодорову.
Сейчас смотрят
Награду Крест боевых заслуг Владимир Зеленский вручил:
- боевому медику, младшему сержанту Ксении Конопле;
- командиру авиационной эскадрильи 299-й бригады тактической авиации, подполковнику Ростиславу Лазаренко;
- младшему лейтенанту Андрею Орлу;
- командиру морского водолазного судна Нетишин Николаю Соколовскому;
- командиру зенитного ракетного дивизиона, подполковнику Александру Шиманскому.
Также президент вручил ордена За мужество, За заслуги, медаль За труд и победу, орден княгини Ольги.
Кроме того, были присвоены почетные звания Заслуженный учитель Украины и Заслуженный врач Украины.