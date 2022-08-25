Август, 25 в 16:22

Бывшей преподавательнице Национального педагогического университета имени Драгоманова Евгении Бильченко сообщили о подозрении в государственной измене. Об этом 25 августа сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Женщине сообщено о подозрении в государственной измене и создании по заказу российских спецслужб сети агентов для получения данных о расположении ВСУ и теробороны.

Также сообщено о подозрении двум ее сообщникам.

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По данным следствия, с февраля 2022 года подозреваемая, находясь на территории России, и действуя по заказу кураторов из РФ, создала и администрировала в Тelegram ряд групп.

В них она вербовала граждан Украины для получения информации о размещении и перемещении военнослужащих ВСУ и территориальной обороны в Киеве и области.

Кроме того, в запрещенной в Украине соцсети vkontakte и на канале YouTube Бильченко распространяла видео и сообщения, в которых оправдывала воорунную агрессию России против Украины. В этих сообщениях она, в частности, призвала к насильственному изменению и свержению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине.

Чем известна Бильченко?

В январе 2021 года она назвала Украину “тоталитарной страной” и “онкобольной американской колонией”.

Позже в тот же месяц на сайте Национального педагогического университета имени Драгоманова появилось заявление главы Первоначальной профсоюзной организации Ивана Горбачука, который назвал ее слова недопустимыми. Он отметил, что высказывания преподавательницы “идут вразрез с моральными принципами и убеждениями коллектива”.

27 января 2021 года стало известно, что Бильченко вступила в российский Международный союз поэтов. Также появилось видео, где она выступала на канале террористов “ДНР”.

В итоге провокаторшу уволили из университета, а кафедру, на которой она работала, ликвидировали. После этого Бильченко уехала в Россию, где радовалась, что получила российский паспорт.

Фото: Евгения Бильченко/Facebook