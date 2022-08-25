Серпень, 25 в 16:22

Колишній викладачці Національного педагогічного університету імені Драгоманова Євгенії Більченко повідомили про підозру у державній зраді. Про це 25 серпня повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Жінці повідомлено про підозру у державній зраді та створенні на замовлення російських спецслужб мережі агентів для отримання даних про розташування ЗСУ та тероборони.

Також повідомлено про підозру двом її спільникам.

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За даними слідства, з лютого 2022 року підозрювана, перебуваючи на території Росії, та діючи на замовлення кураторів з РФ, створила та адмініструвала у Тelegram низку груп.

У них вона вербувала громадян України для отримання від них інформації про розташування та переміщення військовослужбовців ЗСУ та територіальної оборони у Києві та області.

Окрім того, у забороненій в українці соцмережі vkontakte та на каналі YouTube Більченко поширювала відео та дописи, в яких виправдовувала збройну агресію Росії проти України. У цих повідомленнях вона, зокрема, закликала до насильницької зміни та повалення конституційного ладу й захоплення державної влади в Україні.

Чим відома Більченко?

У січні 2021 року вона назвала Україну “тоталітарною країною” та “онкохворою американською колонією”.

Пізніше того ж місяця на сайті Національного педагогічного університету імені Драгоманова з’явилася заява голови Первинної профспілкової організації Івана Горбачука, який назвав її слова неприпустимими. Він зазначив, що висловлювання викладачки “йдуть урозріз з моральними принципами та переконаннями колективу”.

27 січня 2021 року стало відомо, що Більченко вступила до російської Міжнародної спілки поетів. Також з’явилося відео, де вона виступала на каналі терористів “ДНР”.

У підсумку провокаторку звільнили з університету, а кафедру, на якій вона працювала, ліквідували. Після цього Більченко поїхала до Росії, де хизувалася, що отримала російський паспорт.

Фото: Євгенія Більченко/Facebook