Август, 25 в 17:35

В России заинтересовались фигурой украинского гетмана Богдана Хмельницкого и даже объявили о намерениях искать его могилу, поскольку хотят исказить историю Украины.

Об этом рассказал украинский историк и краевед Евгений Букет в эфире общенационального телемарафона.

Он прокомментировал так называемый круглый стол, проведенный главой службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным 18 января этого года, за месяц до полномасштабного вторжения в Украину. На этом “мероприятии” раздались заявления российских историков о намерениях уже в этом году провести раскопки в Украине, чтобы разыскать могилу Хмельницкого.

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Как объяснил Евгений Букет, дата 18 января была выбрана не случайно. Круглый стол в РФ решили организовать к годовщине так называемой Переяславской рады, следствием которой стало заключение военно-политического союза Гетманщины и Московского царства.

– Там (на круглом столе в РФ, – Ред.) звучали страшные вещи как для украинского историка. То есть они говорят о том, что Богдан Хмельницкий на самом деле был “русским”, что он хотел объединения в единой России наших всех земель, что на самом деле никакой Украины до 2022 года не было и не могло быть, что все это выдумки украинских историков, — отметил Букет.

Историк уточнил, что возникает аллюзия с нацистской Германией, где в свое время существовала организация, которая путем исторических, антропологических, археологических исследований пыталась доказать, что немцы имеют преимущество над другими людьми.

– А здесь такое впечатление, что россияне сейчас пытаются доказать, что все до 2022 года были “русские”, что никаких других наций в принципе не существовало, – добавил Букет.

Он также объяснил, какую роль играет фигура Богдана Хмельницкого для российской пропаганды. По словам историка, РФ пытается исказить прошлое и каким-то образом присвоить наследие Киевской Руси.

– Они вкладывают в эту историческую фигуру мостик, который объединял бы их с наследием Киевской Руси. Поскольку они считают, что являются единственными наследниками Киевской Руси, то Богдан Хмельницкий, который в 1648 году был рукоположен патриархом Иерусалимским на великого князя киевского, то есть, по сути, возродил Киевскую Русь, для них его фигура очень важна. То есть, если они докажут, что он был “русский”, тогда соответственно никакой Украины, никакой Руси не существовало, был сплошной “русский мир”, начиная от князя Владимира и заканчивая современной Россией, — подчеркнул Букет.

Историк уточнил, что для россиян практика раскапывания могил не нова. К примеру, во время уничтожения в 1709 году Чертомлыцкой Сечи московиты раскапывали там кладбища, откапывали мертвых, отрубывали им головы и вешали.

Букет также подтвердил, что могилу гетмана Хмельницкого в Украине до сих пор не обнаружили. И то, что россияне им заинтересовались, лишь подтверждает тот факт, что им не удалось, несмотря на многочисленные раскопки церкви в Суботове, найти останки гетмана.

Комментируя “круглый стол” в РФ с участием Нарышкина, Букет выразил мнение, что его участники пытались каким-то образом обосновать статью Владимира Путина об украинцах и россиянах как якобы “едином народе”.