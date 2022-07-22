Июль, 22 в 14:20

Российская пропаганда десятилетиями искажала историю Украины и активно продвигала нарративы о так называемом “едином братском народе”.

Ярым сторонником этой псевдотеории является глава РФ Владимир Путин. Именно под лозунгами о якобы “защите русскоязычных” он начал военное вторжение в Украину в 2014 году, а в феврале этого года пошел еще дальше – решившись на полномасштабную войну.

О распространенных манипуляциях пропаганды РФ, истории Украины и Московии специальный корреспондент программы Факти тижня Артем Куля расспросил историка, научного сотрудника Киевского университета имени Бориса Гринченко Александра Палия.

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– Александр, добрый день! Сегодня с вами обсудим, как российская пропаганда искажает историю России и историю Украины в свою пользу. Вот одним из частых утверждений являются заявления, в частности, Владимира Путина о “едином народе”. Почему это не так, объясните, пожалуйста.

– Разговоры о том, что украинский, белорусский и русский народы являются либо “особенно братскими”, либо даже “едиными народами”, – это все чистой воды манипуляция. Потому что у каждого народа существует своя этническая история и своя почва, на которой вырастал каждый народ.

Это касается прежде всего этнических составляющих происхождения того или иного народа. Для украинцев – это в первую очередь славяне и скифо-сарматы, то есть те народы, которые очень долго проживали на территории Украины, ассимилировались со славянами. Это составляет центральную часть нашей этнической истории.

Для россиян вся история совершенно иная. Там основная часть – это финно-венгерские племена, которые имели очень небольшие вкрапления славян и татар.

Для белорусов – это еще другая история. Там, в первую очередь, славяне и балтские народы, литвины, как они называют.

Мы видим, что этническая история этих трех народов – она совершенно, принципиально разная. Этнические составляющие совершенно разные. Ну и, собственно говоря, характер народов тоже совершенно разный.

– А что вообще было на территории нынешней Москвы во времена Крещения Руси? Мы видели много мемчиков о том, что там были сплошные болота.

– Что было на территории Москвы при киевском князе Владимире Великом – никто не знает, потому что никаких упоминаний об этом совершенно нет. Никаких археологических находок нет. То есть нашли какую-то единственную печать на всю огроменную территорию Москвы, кто-то ее потерял.

Никаких следов жизни людей там просто нет. Есть упоминание 1147 года о том, что князь Юрий Долгорукий владимиро-суздальский встречался там с черниговским князем, в Москве. Что это было – поселение, деревенька, городишко – мы сейчас просто не знаем.

Первое реальное упоминание о Москве как о каком-то городке – уже 1270 года, в связи с татарской переписью.

Было еще небольшое упоминание 1238 года, кстати оно цензировано московитами, потому что там написано, что москвичи убегали от татар, “ничего не видевши”, то есть в панике.

Мы можем сказать, что был какой-то населенный пункт уже в середине XII века. Но это как раз не во времена Киевской Руси, а именно в те времена, когда Залесье (историческая область в междуречье Москвы и Оки, где начался процесс формирования Московии, — Ред.), финно-венгерская околица Киевского государства начала сепарироваться, то есть отделяться от Киева под руководством младшей ветви, самых младших князей в феодальной иерархии. Юрий Долгорукий как самый младший получил самый забитый, глухой удел именно в Залесье.

Это стандартная история средневековых династий. Никакого отношения к этнической истории эти династии совершенно не имеют. Этническая история развивалась параллельно и совершенно иначе. Поэтому все разговоры о каком-то “родстве” – это чистой воды спекуляция, поскольку этнические составляющие украинского, белорусского и русского народов абсолютно, принципиально разные.

– Россияне часто говорят, что они могут претендовать на наследие Руси. Потому что там было какое-то переселение. Что об этом известно?

– Российские ученые развивали теорию о том, что мол, в Средневековье под ударами монголов население Киевщины переселилось в Залесье. Но даже сторонники этой идеи, даже такие, как Погодин (русский историк Михаил Погодин, – Ред.) в свое время, отказывались в конце жизни от этой теории. Потому что, во-первых, бежать с Киевщины гораздо легче и естественнее на запад, поскольку там схожие климатические условия, схожее плодородие почвы и т.д. Бежать в Залесье – это бежать на территорию, которая с аграрной точки зрения гораздо более бедная.

Бежать в Залесье – значило бы бежать навстречу монголам, то есть убегать навстречу врагу. Такого не бывает.

Залесье было подчинено монголами в 1238 году, раньше, чем Киев. И наступление на Киев начиналось оттуда. Поэтому бежать в сторону Залесья – означало бежать навстречу врагу. То есть это чистой воды спекуляция, которая базируется ни на чем – ни на археологическом, ни на логическом, ни на историческом материале.

– А как в принципе называлась территория Москвы, начиная со времен ее основания?

– Первое название, которое мы можем реконструировать – это Меряма, Земля мери. Территория Владимиро-Суздальского княжества, по сути, точно укладывается в земли народа меря. Можно сказать, что первая государственность российская – это была государственность племени меря (меря – древний финно-венгерский народ, сыгравший значительную роль в формировании русского этноса, — Ред.).

После этого возвысился город Суздаль, и их начали называть суздальцами, этих людей. Они частично были где-то в этих мерянских городах, Суздаль был на территории этой Мерянской земли. Были автономии этого народа меря. И они существовали до XVIII столетия. Царица Екатерина II ликвидировала последнюю мерянскую автономию.

По сути происходила такая языковая ассимиляция этих меря. Они принимали язык, но оставались меря.

После суздальцев их уже называли владимиро-суздальцами. Потому что там был город Владимир-на-Клязьме, основанный Владимиром Мономахом, и Суздаль. И все это княжество стало называться Владимиро-Суздальским. То есть часть населения – владимирцы, часть – суздальцы.

С появлением Московии параллельно употребляется слово Залесье, даже Залесская орда. То есть Россия называлась Залесской ордой. Это определение встречается в памятниках XIV – XV века.

Потом эта Залесская орда переименовывается по имени главного названия возникшей страны – Москва, то есть московиты. Сами московиты говорили на себя либо москвитяне, либо московские люди. И вот они продолжали себя так называть фактически до середины или даже до конца XVIII века. Потому что еще царица Екатерина II назначила бить кнутами тех московитов, которые по старой памяти называли себя московитами, а не великороссами.

Затем была провозглашена Российская империя в 1721 году. И параллельно люди себя москвитянами, московитами называли, но государство боролось с этим названием.

Впоследствии, после Российской империи, уже был РСФСР, затем собственно Российская Федерация.

Нынешнее название Российская Федерация – оно по сути самое лживое, поскольку Россия никакая не федерация, никаких прав у федеративных частей нет. Это абсолютно ханское централизованное государство.

– Когда появилось именно это слово Россия? И кто его ввел, если можно так сказать?

– Первые попытки назвать Залесье “Русью” возникают в конце XV века, когда к московским князьям перебежали несколько князей Северщины. Север Северщины, который сейчас на территории РФ, считался традиционно Русью. То есть фактически, получив маленький кусочек этой Руси, московские князья стали претендовать на все.

Попытка захватить новые земли и каким-то образом легитимизировать их привела ко все новым и новым, более интенсивным попыткам воровства этого названия Русь.

Россия во время провозглашения империи взяла название не Русь, потому что всем было известно, что Русь – это Украина, это территория Украины. Они сделали такую подмену бренду очень хитрую. Взяли название из греческого языка. Русь по-гречески – Россия. То есть взяли совершенно из чужого языка название своей страны. Это свидетельствует о том, что это название само по себе искусственное.

Что такое название Россия? Это название Руси у греков. Впервые оно в кириллическом написании возникает через 200 лет после появления названия Украина. То есть название Украина впервые появилось в 1187 году, а название Россия в кириллическом написании впервые – ровно через 200 лет, в 1387 году.

И все это для обозначения не России современной, а для обозначения именно Руси в греческом понимании, просто в кириллическом написании.

Московиты дошли до того, что всерьез рассказывали, что московские императоры и московские цари, например, являются потомками римских императоров Августа и Константина. Если бы кто-то 200 лет тому назад усомнился в этом, его бы запороли на конюшне.

– Насколько я знаю, называя Украину Малороссией, россияне подменяют смыслы. Что в греческом первоисточнике малый – это наоборот означало подлинный, исконный, тогда как большой – это уже нечто производное, второстепенное. Правильно ли я понимаю?

– Что касается названия Малая Русь, то в этом нет ничего обидного. Это наоборот подчеркивает “настоящая Русь”. Так как это употребляли греки, начинали употреблять византийцы в начале XIV века. И вот это слово Малая Русь означает “настоящая Русь”.

Это калька с греческого понимания истории самой Греции. Потому что в Греции есть Малая Греция (это настоящая Греция) и Большая Греция (это вся Греция, которая была колонизирована, начиная от Испании и заканчивая нашей Ольвией и всей территорией, где были греческие поселения).

Но россияне этот термин Малая Русь совершенно извратили, он перестал звучать как “настоящая Русь”, и начал звучать как некая “маленькая, неполноценная”.

Что касается названия Украина, то в Руси эта буква у передавалась оу. Если вы почитаете самые древние тексты, там пишут роуський, и везде так употребляется. Было такое произношение. Почему? Потому что славянские диалекты проходили этап формирования этой буквы у. И остатки этого диалекта вы можете сейчас услышать в североукраинских говорах. Там тоже так говорят оу.

Что касается сути названия Украина, то оно очень простое и прозрачное. Украина означает “країна”, “страна”. То есть Украина – это синоним княжества. Это очень предельно ясно читается: в летописи есть Украина переяславская, есть Украина на Волыни, есть Украина галицкая. Это просто синоним княжества в те времена, то есть наша земля. Украинец, соответственно, это земляк. Везде, где в летописях есть отсылка на слово “Украина”, это абсолютно прозрачно.

Например, самое первое употребление слова Украина, 1187 год: там пишется о том, что умер князь Владимир Глебович, и “за ним вся переяславская Украина постонала”. Спрашивается: почему за ним должны были тосковать все земли на околицах княжества, но не столица? То есть за ним “постонали” не какие-нибудь околицы, а все княжество.

Точно также в 1189 году, когда князь въезжает во все княжество, а не на какие-нибудь его окраины. Он въезжает и “принял там всю Украину”, так написано.

Такие разногласия, недопонимание этого могли возникнуть только в результате недостаточного прочтения текстов. Потому что летописи в советское время было запрещено читать в оригинале. Чтобы их читать, нужно было быть кандидатом наук и получить одобрение от КГБ, просто чтобы прочесть летопись. Советским людям продавали пересказы летописи, то есть не оригиналы.

– А что можно сказать о заявлениях Путина о том, что Украину в нынешнем виде создали большевики и Ленин?

– Манипуляции Путина в его заявлениях, что Украину создал то ли Ленин, то ли Потоцкий, – это полная тотальная манипуляция, которая развенчивается простым прочтением словарей.

Есть, например, текст Остромирового Евангелия – один из самых первых текстов в нашей письменности, XI век. Там украинское произношение абсолютно четкое: Киев, Владимир и т.д. Кто написал этот текст? Кто написал текст граффити в Софии Киевской, множество граффити в других соборах? Кто написал огромное количество разных словарей?

Что касается украинизации, то она была введена для того, чтобы коммунистическую идеологию внедрить в массы, чтобы просто войти и понять общество. Поскольку на начальных этапах советская власть была полностью оккупационной, местного населения там практически не было ни в каких органах.

То есть население очень слабо шло на коллаборацию с врагом, так сказать. Просто хотели захватить власть над этим народом и обнаружить благодаря этой украинизации людей патриотически настроенных. А потом их просто убить, что, собственно, и произошло.

Поэтому эта украинизация – это был такой подлый маневр советской власти, который заключался в попытках укрепить свою власть над народом, не желавшим этой власти.