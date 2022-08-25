Серпень, 25 в 17:35

У Росії зацікавилися постаттю українського гетьмана Богдана Хмельницького та навіть оголосили про наміри шукати його могилу, оскільки хочуть спотворити історію України.

Про це розповів український історик та краєзнавець Євген Букет в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Він прокоментував так званий круглий стіл, проведений головою служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним 18 січня цього року, за місяць до повномасштабного вторгнення в Україну. На цьому “заході” пролунали заяви російських істориків про наміри вже цього року провести розкопки в Україні, щоб розшукати могилу Хмельницького.

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Як пояснив Євген Букет, дата 18 січня була обрана не випадково. Круглий стіл в РФ вирішили організувати до річниці так званої Переяславської ради, наслідком якої стало укладання військово-політичного союзу Гетьманщини та Московського царства.

– Там (на круглому столі в РФ, – Ред.) лунали страшні речі як для українського історика. Тобто вони говорять про те, що Богдан Хмельницький насправді був “росіянином”, що він хотів об’єднання в єдиній Росії наших всіх земель, що насправді ніякої України до 2022 року не було і не могло бути, що все це вигадки українських істориків, – зазначив Букет.

Історик уточнив, що виникає алюзія з нацистською Німеччиною, де свого часу існувала організація, яка шляхом історичних, антропологічних, археологічних досліджень намагалася довести, що німці мають якусь перевагу над іншими людьми.

– А тут таке враження, що росіяни зараз намагаються довести, що всі до 2022 року були “русскіє”, що жодних інших націй у принципі не існувало, – додав Букет.

Він також пояснив, яку роль відіграє постать Богдана Хмельницького для російської пропаганди. За словами історика, РФ намагається спотворити минуле та якимось чином привласнити спадщину Київської Русі.

– Вони вкладають в цю історичну постать місток, який би поєднував їх зі спадщиною Київської Русі. Оскільки вони вважають, що є єдиними спадкоємцями Київської Русі, то Богдан Хмельницький, який у 1648 році був висвячений патріархом Єрусалимським на великого князя київського, тобто по суті відродив Київську Русь, для них його постать дуже важлива. Тобто якщо вони доведуть, що він був “русскій”, тоді відповідно ніякої України, ніякої Русі не існувало, був суцільний “русскій мір”, починаючи від князя Володимира і закінчуючи сучасною Росією, – наголосив Букет.

Історик уточнив, що для росіян практика розкопування могил не нова. Наприклад, під час знищення в 1709 році Чортомлицької Січі московити розкопували там кладовища, відкопували мертвих, стинали їм голови і вішали.

Букет також підтвердив, що могилу гетьмана Хмельницького в Україні досі не виявили. І те, що росіяни ним зацікавилися, лише підтверджує той факт, що їм таки не вдалося, попри численні розкопки церкви в Суботові, знайти останки гетьмана.

Коментуючи “круглий стіл” в РФ за участю Наришкіна, Букет висловив думку, що його учасники намагалися якимось чином обґрунтувати статтю Володимира Путіна про українців та росіян як начебто “єдиний народ”.