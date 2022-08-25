Август, 25 в 9:44

В новом пакете военной помощи, который выделили Соединенные Штаты Америки для Украины, есть наступательное оружие.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил военный эксперт Роман Свитан.

– Самое главное то, что этот пакет – это уже реально поставка наступательного вооружения. Там есть и ракеты к HIMARS дальностью 70-80 км, и противорадиолокационные ракеты HARМ, 105-мм гаубицы (это очень эффективное наступательное оружие). Также в новом пакете есть противотанковые гранатометы. Это действительно впервые, когда нам дают целый спектр наступательного оружия, — объяснил он.

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По мнению военного эксперта, предоставление Украине такого вооружения связано с тем, что в ближайшее время после его поступления, скорее всего, будут определенные прорывы на фронте, в том числе на Юге.

Напомним, в День Независимости, 24 августа, президент США Джо Байден объявил о крупнейшем транше помощи для Украины на $2,98 млрд.

В Пентагоне сообщили, что в пакет, в частности, войдут дополнительные артиллерийские боеприпасы, зенитно-ракетные системы NASAMS с боеприпасами и противоартиллерийские радиолокационные станции.