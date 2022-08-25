Україні вперше дали цілий спектр наступальної зброї: експерт про нову допомогу від США

Серпень, 25 в 9:44

У новому пакеті військової допомоги, який виділили Сполучені Штати Америки для України, є наступальна зброя.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив військовий експерт Роман Світан.

– Найголовніше те, що цей пакет – це вже реально постачання наступального озброєння. Там є і ракети до HIMARS дальністю 70-80 км, і протирадіолокаційні ракети HARМ, 105-мм гаубиці (це дуже ефективна наступальна зброя). Також у новому пакеті є протитанкові гранатомети. Це дісно вперше, коли нам дають цілий спектр наступальної зброї, – пояснив він.

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На думку військового експерта, надання Україні такого озброєння пов’язане з тим, що найближчим часом після його надходження, наймовірніше, будуть певне прориви на фронті, зокрема на Півдні.

Нагадаємо, у День Незалежності, 24 серпня, президент США Джо Байден оголосив про найбільший транш допомоги для України на $2,98 млрд.

У Пентагоні повідомили, що у пакет, серед іншого, увійдуть додаткові артилерійські боєприпаси, зенітно-ракетні системи NASAMS з боєприпасами і протиартилерійські радіолокаційні станції.