Если НАТО вступит в войну против России, начнется Третья мировая — Климкин

Август, 25 в 16:21

Если НАТО вступит в войну России против Украины, начнется Третья мировая.

Так считает дипломат и министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин.

Он отметил, что Альянс изменил риторику: они говорят, что конфликт будет длительным и похожим на Первую или Вторую мировую войну.

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– Есть значительная вероятность, что Запад формально вступит в этот конфликт. Об этом уже говорят вслух. Раньше об этом говорили только в закрытых дискуссиях. Всем прекрасно понятно, что Запад прекратил придерживаться тактики “а как бы чего ни получилось”. Да, они и дальше пытаются избежать эскалации, но логика “а как бы чего ни получилось” постепенно отодвигается, — убежден Климкин.

Климкин отметил, что НАТО поддерживает Украину и формально в Альянсе понимают, что в будущем они могут вступить в вооруженный конфликт против РФ.

– Они официально говорят, что не хотят стать частью этой войны. Подчеркиваю: они уже на нашей стороне, но формально не часть нашей войны. Тем не менее, дискуссии об этом ведутся. И в НАТО уже начинают понимать, что могут возникнуть в будущем условия, при которых они станут формально частью этой войны. И это будет классическая Третья мировая, – сказал дипломат.

Источник: Радио НВ