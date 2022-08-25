Якщо НАТО вступить у війну проти Росії, розпочнеться Третя світова – Клімкін

Серпень, 25 в 16:21

Якщо НАТО вступить у війну Росії проти України, то розпочнеться Третя світова. Так вважає дипломат та міністр закордонних справ України у 2014−2019 роках Павло Клімкін. Він зазначив, що Альянс змінив риторику: вони говорять, що конфлікт буде тривалим та схожим на Першу чи Другу світову війни. Зараз дивляться

– Є значна ймовірність, що Захід формально вступить в цей конфлікт. Про це вже говорять вголос. Раніше про це говорили тільки в закритих дискусіях. Всім прекрасно зрозуміло, що Захід припинив дотримуватися тактики “а як би чого не вийшло”. Так, вони і далі намагаються уникнути ескалації, але логіка “а як би чого не вийшло” поступово відсувається, – переконаний Клімкін.

Клімкін зазначив, що НАТО підтримує Україну, і формально в Альянсі розуміють, що у майбутньому вони можуть вступити у збройний конфлікт проти РФ.

– Вони офіційно кажуть, що не хочуть стати частиною цієї війни. Наголошую: вони вже є на нашому боці, але формально не частиною нашої війни. Тим не менш, дискусії про це ведуться. І в НАТО вже починають розуміти, що можуть виникнути у майбутньому умови, за яких вони стануть формально частиною цієї війни. І це буде класична Третя світова, – сказав дипломат.

Джерело: Радіо НВ