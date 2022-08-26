Кадырову объявлено подозрение за военные преступления под Киевом – СБУ

Август, 26 в 16:01

Рамзан Кадыров в феврале-марте лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций РФ на территории Киевской области. СБУ объявила подозрение лидеру Чечни и еще двум его ближайшим приспешникам, собраны бесспорные доказательства военных преступлений.

Речь идет о Данииле Мартынове – заместителе начальника управления федеральной службы войск Нацгвардии РФ по Чеченской Республике и Хусейне Межидове, командующем тактической группой 249 отдельного моторизованного батальона Юг 46 отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск Нацгвардии РФ.

Оба подразделения подчинялись Кадырову, он планировал операции, отдавал приказы, заслушивал отчеты руководителей.

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Сейчас Мартынов отвечает за подготовку личной охраны Кадырова, а в начале марта лично руководил захватом Бородянского психоневрологического интерната. Это по его приказу были взяты в заложники около 500 человек, из которых более сотни лежачих больных.

А по приказу Межидова с 25 февраля по 13 марта в подвалах многоэтажек содержались около 200 жителей Гостомеля, преимущественно женщины, пожилые люди и дети. Заложников, которые не выдерживали бесчеловечных условий и умирали, закапывали возле дома.

Кадырову подозрение объявлено по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);

ч. 3 ст. 110 (совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, приведших к гибели людей и другим тяжким последствиям);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой ​​в 2014 году, оправдание, признание правомерной временной оккупации части территории Украины, а также глорификация лиц, совершавших вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, начатую в 2014 году).

Мартынов и Межидов обвиняются по ч. 1 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны, жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением).