Кадирову оголошено підозру за воєнні злочини під Києвом – СБУ

Серпень, 26 в 16:01

Рамзан Кадиров у лютому-березні особисто керував розробкою та плануванням окремих військових операцій РФ на території Київської області. СБУ оголосила підозру лідеру Чечні та ще двом його найближчим поплічникам, зібрано беззаперечні докази воєнних злочинів.

Йдеться про Данііла Мартинова – заступника начальника управління федеральної служби військ Нацгвардії РФ по Чеченській Республіці та Хусейна Межидова, який командує тактичную групою 249 окремого моторизованого батальйону Південь 46 окремої бригади оперативного призначення Північно-Кавказького округу військ Нацгвардії РФ.

Обидва підрозділи підпорядковувалися Кадирову, він планував операції, віддавав накази, заслуховував звіти керівників.

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Зараз Мартинов відповідає за підготовку особистої охорони Кадирова, а на початку березня особисто керував захопленням Бородянського психоневрологічного інтернату. Це за його наказом були взяті в заручники майже 500 осіб, з яких більше сотні лежачих хворих.

А за наказом Межидова з 25 лютого до 13 березня у підвалах багатоповерхівок утримувалися близько 200 мешканців Гостомеля, переважно жінки, люди похилого віку та діти. Заручників, які не витримували нелюдських умов і помирали, закопували біля будинку.

Кадирову підозру оголошено за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни);

ч. 3 ст. 110 (вчинення умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, виправдовування, визнання правомірною тимчасової окупації частини території України, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочату у 2014 році).

Мартинов і Межидов звинувачуються за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням).