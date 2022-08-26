Путин все еще пытается избежать всеобщей мобилизации — ISW

Август, 26 в 7:22

Президент РФ Владимир Путин все еще пытается избежать объявления всеобщей мобилизации, о чем свидетельствует достаточно скромное увеличение численности ВС РФ согласно подписанному им указу.

Об этом говорится в отчете Института исследования войны ISW.

Российские военные, вероятно, хотят возместить ущерб от вторжения в Украину и собрать силы для продолжения войны в Украине.

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По мнению аналитиков, российскому командованию вряд ли удастся создать достаточно сил, чтобы достигнуть конечного количества более 1 млн 500 тысяч солдат – вопреки указу Путина.

– Исторически ВС РФ не достигли поставленных целей по количественной численности. К примеру, в 2022 году до полномасштабного вторжения в рядах ВС насчитывалось около 850 тысяч военнослужащих, что значительно меньше номинальной конечной численности более 1 млн человек, — говорится в отчете ISW.

Эксперты считают, что Россия столкнется с проблемами для быстрого добавления большего количества новых солдат. Учебные возможности России, вероятно, снизились с 24 февраля, поскольку Кремль направил учебные подразделения для участия в боевых действиях. И эти учебные подразделения, как сообщалось, понесли потери.

Вместе с тем, аналитики отмечают, что Россия может использовать осенний призыв в октября 2022 года, в частности на оккупированных территориях в Украине, чтобы привлечь около 130 тысяч человек в замену потерям.

Источник: ISW