Путін все ще намагається уникнути загальної мобілізації – ISW

Серпень, 26 в 7:22

Президент РФ Володимир Путін все ще намагається уникнути оголошення загальної мобілізації, про що свідчить досить скромне збільшення чисельності ЗС РФ згідно з підписаним ним указом.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни ISW.

Російські військові, ймовірно, хочуть відшкодувати збитки від вторгнення в Україну та зібрати сили для продовження війни в Україні.

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На думку аналітиків, російському командуванню навряд вдасться створити достатньо сил, щоби досягнути кінцевої кількості у понад 1 млн 500 тисяч солдатів – всупереч указу Путіна.

– Історично ЗС РФ не досягли поставлених цілей за кількісною чисельністю. Наприклад, у 2022 році до повномасштабного вторгнення у лавах ЗС нараховувалось близько 850 тисяч військовослужбовців, що значно менше номінальної кінцевої чисельності у понад 1 млн людей, – йдеться у звіті ISW.

Експерти вважають, що Росія зіштовхнеться з проблемами на шляху швидкого додавання великої кількості нових солдатів. Навчальні спроможності Росії, імовірно, знизилися з 24 лютого, оскільки Кремль скерував навчальні підрозділи для участі у бойових діях. І ці навчальні підрозділи, як повідомлялося, зазнали втрат.

Водночас аналітики зауважують, що Росія може використати осінній призов у жовтні 2022 року, зокрема на окупованих територіях в Україні, щоб залучити близько 130 тисяч осіб на заміну втратам.

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Джерело: ISW