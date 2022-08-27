Укроборонпром и Генштаб приняли программу изготовления дронов в Украине
Государственный концерн Укроборонпром совместно с Генштабом ВСУ разработали программу развития беспилотных систем для вооруженных сил и обороны нашего государства.
Об этом сообщает пресс-центр концерна.
Отмечается, что специалисты проработали и систематизировали знания о видах беспилотников, их применении на поле боя. Также учитывали технические характеристики и необходимые боеприпасы.
Во время работы учитывался и боевой опыт украинских пилотов.
А еще программой предусмотрено партнерство с частными разработчиками беспилотников для быстрого и безопасного производства дронов.
Такой подход позволит приблизить победу Украины в войне с Россией.
Программу уже представили главнокомандующему Валерию Залужному. Теперь ожидается ее реализация.
Ранее сообщалось, что польская оборонная технологическая компания Mesko SA будет поставлять Украине широкий спектр боеприпасов разного калибра.