Август, 26 в 21:46

Государственный концерн Укроборонпром совместно с Генштабом ВСУ разработали программу развития беспилотных систем для вооруженных сил и обороны нашего государства.

Об этом сообщает пресс-центр концерна.

Отмечается, что специалисты проработали и систематизировали знания о видах беспилотников, их применении на поле боя. Также учитывали технические характеристики и необходимые боеприпасы.

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Во время работы учитывался и боевой опыт украинских пилотов.

А еще программой предусмотрено партнерство с частными разработчиками беспилотников для быстрого и безопасного производства дронов.

Такой подход позволит приблизить победу Украины в войне с Россией.

Программу уже представили главнокомандующему Валерию Залужному. Теперь ожидается ее реализация.

Ранее сообщалось, что польская оборонная технологическая компания Mesko SA будет поставлять Украине широкий спектр боеприпасов разного калибра.