Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Укроборонпром и Генштаб приняли программу изготовления дронов в Украине

Марта Бондаренко, редактор ленты
Укроборонпром и Генштаб приняли программу изготовления дронов в Украине
Фото: Depositphotos

Государственный концерн Укроборонпром совместно с Генштабом ВСУ разработали программу развития беспилотных систем для вооруженных сил и обороны нашего государства.

Об этом сообщает пресс-центр концерна.

Отмечается, что специалисты проработали и систематизировали знания о видах беспилотников, их применении на поле боя. Также учитывали технические характеристики и необходимые боеприпасы.

Сейчас смотрят

Во время работы учитывался и боевой опыт украинских пилотов.

А еще программой предусмотрено партнерство с частными разработчиками беспилотников для быстрого и безопасного производства дронов.

Читайте
Круче Израиля: что Украина должна сделать после войны для своей безопасности

Такой подход позволит приблизить победу Украины в войне с Россией.

Программу уже представили главнокомандующему Валерию Залужному. Теперь ожидается ее реализация.

Ранее сообщалось, что польская оборонная технологическая компания Mesko SA будет поставлять Украине широкий спектр боеприпасов разного калибра.

Источник: Укроборонпром
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка