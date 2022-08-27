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Факти / Україна

Укроборонпром і Генштаб ухвалили програму виготовлення дронів в Україні

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Укроборонпром і Генштаб ухвалили програму виготовлення дронів в Україні
Фото: Depositphotos

Державний концерн Укроборонпром спільно з Генштабом ЗСУ розробили програму розвитку безпілотних систем для збройних сил та оборони нашої держави.

Про це повідомляє пресцентр концерну.

Зазначається, що фахівці опрацювали та систематизували знання щодо видів безпілотників, їхнього застосування на полі бою. Також до уваги взяли технічні характеристики і необхідні боєприпаси.

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Під час роботи враховували бойовий досвід українських пілотів.

А ще програмою передбачено партнерство з приватними розробниками безпілотників задля швидкого та безпечного виробництва дронів.

Такий підхід дасть змогу наблизити перемогу України у війні з Росією.

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Програму вже презентували головнокомандувачу Валерію Залужному. Тепер очікується її реалізація.

У червні повідомлялося, що польська оборонна компанія Mesko SA буде постачати Україні широкий спектр боєприпасів різного калібру.

Джерело: Укроборонпром
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