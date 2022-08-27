Август, 27 в 9:20

Россия перебрасывает во временно оккупированный Крым тяжелую технику. СМИ сообщают, что соответствующий эшелон был замечен на железнодорожной станции Тамань.

Она расположена возле въезда на Керченский мост со стороны России. На железнодорожных платформах заметили инженерно-саперные машины, в частности инженерную машину разграждения ИМР-1 на базе танка Т-55, и гаубицы – 152-мм дивизионная самоходная гаубица 2С19 Мста-С (по классификации НАТО – M1990 Farm) и 122-м гаубица 2С1 Гвоздика.

Кроме того, СМИ пишут о танках Т-72 и Т-80, боевых машинах пехоты, грузовых автомобилях, в том числе на базе ракетных тягачей.

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В составе военного эшелона российской тяжелой техники также были крытые вагоны и цистерны с топливом.

К слову, в минувшие выходные Россия начала перебрасывать баржи для строительства прочного плавучего моста через Днепр прямо возле поврежденного Антоновского моста в Херсонской области.

По мнению британской разведки, если оккупантам удастся достроить импровизированный мост, это увеличит пропускную способность по сравнению с паромной переправой.

Источник: Крым. Реалии