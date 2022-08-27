Серпень, 27 в 9:20

Росія перекидає в тимчасово окупований Крим важку техніку. ЗМІ повідомляють, що відповідний ешелон помітили на залізничній станції Тамань.

Вона розташована біля в’їзду на Керченський міст з боку Росії. На залізничних платформах помітили інженерно-саперні машини, зокрема інженерну машину розгородження ІМР-1 на базі танка Т-55, і гаубиці – 152-мм дивізійна самохідна гаубиця 2С19 Мста-С (за класифікацією НАТО – M1990 Farm) та 122-мм полкова самохідна гаубиця 2С1 Гвоздика.

Крім того ЗМІ пишуть про танки Т-72 та Т-80, бойові машини піхоти, вантажні автомобілі, зокрема на базі ракетних тягачів.

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У складі військового ешелону російської важкої техніки також були криті вагони та цистерни з паливом.

До слова, минулих вихідних Росія почала перекидати баржі для будівництва міцного плавучого мосту через Дніпро безпосередньо біля пошкодженого Антонівського мосту у Херсонській області.

На думку британської розвідки, якщо окупантам вдасться добудувати імпровізований міст, це збільшить пропускну здатність порівняно з поромною переправою.

Джерело: Крим. Реалії