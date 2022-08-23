РФ строит плавучий мост возле поврежденного Антоновского – разведка Британии
На выходных Россия начала перебрасывать баржи для строительства крепкого плавучего моста через Днепр прямо возле поврежденного Антоновского моста в Херсонской области, сообщает разведка Минобороны Великобритании.
В течение нескольких недель российские оккупанты полагались на переправу паромом. Если же России удастся достроить импровизированный мост, по мнению британских разведчиков, это увеличит пропускную способность по сравнению с паромной переправой.
– Плавучий мост, вероятно, все еще будет уязвимым для наступательных действий Украины, – отмечают в разведке.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 23 August 2022
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— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 23, 2022
Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по Антоновскому мосту 22 августа.