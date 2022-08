РФ строит плавучий мост возле поврежденного Антоновского – разведка Британии

На выходных Россия начала перебрасывать баржи для строительства крепкого плавучего моста через Днепр прямо возле поврежденного Антоновского моста в Херсонской области, сообщает разведка Минобороны Великобритании.

В течение нескольких недель российские оккупанты полагались на переправу паромом. Если же России удастся достроить импровизированный мост, по мнению британских разведчиков, это увеличит пропускную способность по сравнению с паромной переправой.

