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Факты / Украина

РФ усилила активность на Донбассе из-за плана контрнаступления ВСУ – британская разведка

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Россия усилила активность на Донбассе на фоне предположений, что Украина планирует большое контрнаступление.

Такое заявление сделали в разведке Минобороны Великобритании 27 августа.

В оборонном ведомстве есть информация, что за последние пять дней армия РФ интенсивнее прибегает к штурмам на Донецком направлении.

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В частности, отмечают в британской разведке, активные бои ведутся вблизи Северска и Бахмута, что к северу от Донецка.

Бахмут, Сіверськ

Есть вероятность, что пророссийские боевики немного продвинулись в центр поселка Пески, что недалеко от Донецкого аэропорта.

Піски

Однако, добавляют в Минобороны Великобритании, территории захватить оккупанты не смогли.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 185-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

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