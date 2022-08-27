РФ усилила активность на Донбассе из-за плана контрнаступления ВСУ – британская разведка
Россия усилила активность на Донбассе на фоне предположений, что Украина планирует большое контрнаступление.
Такое заявление сделали в разведке Минобороны Великобритании 27 августа.
В оборонном ведомстве есть информация, что за последние пять дней армия РФ интенсивнее прибегает к штурмам на Донецком направлении.
В частности, отмечают в британской разведке, активные бои ведутся вблизи Северска и Бахмута, что к северу от Донецка.
Есть вероятность, что пророссийские боевики немного продвинулись в центр поселка Пески, что недалеко от Донецкого аэропорта.
Однако, добавляют в Минобороны Великобритании, территории захватить оккупанты не смогли.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 185-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Ministry of Defence