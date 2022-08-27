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В поселке Каменка Пологовского района во время вражеской атаки погибла заведующая культурно-массовым сектором КЗ Центр культуры и досуга Каменского поселкового совета и двое ее детей.

Об этом сообщает Запорожский областной методический центр культуры и искусств в Facebook.