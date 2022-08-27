Возобновление работы АЭС в Энергодаре и взрывы в Запорожье, Херсоне: что происходит на 185 сутки войны в Украине
На Запорожской атомной электростанции к сети подключили второй энергоблок. В настоящее время идет набор мощности.
В Запорожье дважды за сутки раздавались взрывы, свидетельствовавшие о работе ПВО Украины. Также российские войска нанесли удар по Херсону и Славянску.
ВСУ отразили штурмы оккупантов в направлении Соледара, Бахмута и Кодемы.
На территории Новобогдановской общины в Мелитополе взорвали очередной состав российских военных.
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