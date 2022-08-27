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Факты / Украина
Малиновская Ангелина |
Возобновление работы АЭС в Энергодаре и взрывы в Запорожье, Херсоне: что происходит на 185 сутки войны в Украине

Возобновление работы АЭС в Энергодаре и взрывы в Запорожье, Херсоне: что происходит на 185 сутки войны в Украине

На Запорожской атомной электростанции к сети подключили второй энергоблок. В настоящее время идет набор мощности.

В Запорожье дважды за сутки раздавались взрывы, свидетельствовавшие о работе ПВО Украины. Также российские войска нанесли удар по Херсону и Славянску.

ВСУ отразили штурмы оккупантов в направлении Соледара, Бахмута и Кодемы.

На территории Новобогдановской общины в Мелитополе взорвали очередной состав российских военных.

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00:20 - 27 августа

В поселке Каменка Пологовского района во время вражеской атаки погибла заведующая культурно-массовым сектором КЗ Центр культуры и досуга Каменского поселкового совета и двое ее детей.

Об этом сообщает Запорожский областной методический центр культуры и искусств в Facebook.

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00:18 - 27 августа

На Сумщине в результате российских обстрелов в пятницу пострадали четыре человека.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

— К сожалению, четыре человека в Белопольской общине получили травмы, сейчас находятся под наблюдением врачей, — говорится в сообщении.

В общей сложности Россия выпустила по Сумщине около 140 мин и снарядов.

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00:13 - 27 августа
Во временно захваченном российскими войсками поселке Мелекино под Мариуполем захватчики обустроили лагерь, где детей учат стрелять и ненавидеть Украину.

Об этом в сообщает Мариупольский городской совет.

— Оккупанты продолжают претворять в жизнь методички нацистов. Коллаборанты пытаются превращать мариупольских детей в гитлерюгенд. В селе Мелекино они обустроили настоящий лагерь, где “промывают мозги”, учат стрелять и ненавидеть Украину, — говорится в сообщении.

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