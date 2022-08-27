РФ посилила активність на Донбасі через план контрнаступу ЗСУ – британська розвідка
Росія посилила активність на Донбасі на тлі припущень, що Україна планує великий контрнаступ.
Таке заяву зробили в розвідці Міноборони Великої Британії 27 серпня.
В оборонному відомстві є інформація, що протягом останніх п’яти днів армія РФ інтенсивніше вдається до штурмів на Донецькому напрямку.
Зокрема, зазначають у британській розвідці, активні бої точаться поблизу Сіверська та Бахмута, що на північ від Донецька.
Є імовірність, що проросійські бойовики трохи просунулися до центру селища Піски, що поблизу Донецького аеропорту.
Однак, додають у Міноборони Великої Британії, території захопити окупанти не змогли.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 185-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Ministry of Defence