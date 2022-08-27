РФ посилила активність на Донбасі через план контрнаступу ЗСУ – британська розвідка

Серпень, 27 в 14:56

Росія посилила активність на Донбасі на тлі припущень, що Україна планує великий контрнаступ.

Таке заяву зробили в розвідці Міноборони Великої Британії 27 серпня.

В оборонному відомстві є інформація, що протягом останніх п’яти днів армія РФ інтенсивніше вдається до штурмів на Донецькому напрямку.

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Зокрема, зазначають у британській розвідці, активні бої точаться поблизу Сіверська та Бахмута, що на північ від Донецька.

Є імовірність, що проросійські бойовики трохи просунулися до центру селища Піски, що поблизу Донецького аеропорту.

Однак, додають у Міноборони Великої Британії, території захопити окупанти не змогли.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 185-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ministry of Defence