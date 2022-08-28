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Факты / Украина

Верещук пояснила, в каких случаях будет приниматься решение об обязательной эвакуации

Анастасия Гевко, редактор ленты
Ірина Верещук

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук пояснила, что оценивать ситуацию в конкретном регионе и делать выводы, могут ли люди безопасно там проживать в течение осенне-зимнего периода, учитываются как риски обстрелов, так и состояние жилищно-коммунальной инфраструктуры, должны местные власти. 

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Минреинтеграции 27 августа.

Верещук отметила, что на сегодняшний день опасными могут быть только отдельные части Харьковской, Николаевской и Запорожской областей. 

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По ее словам, из этих отдельных районов, возможно, будет организована обязательная эвакуация — такая же, как идет из временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей..

– Речь идет не об областях, а лишь об отдельных их районах! – подчеркнула чиновница.

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