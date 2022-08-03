Эвакуация из Донецкой области: Укрзализныця назначила дополнительный поезд на 3 августа
Фото: УЗ
Для эвакуации жителей Донецкой области 3 августа в 16.30 отправится дополнительный поезд 234/233 по маршруту Покровск – Днепр – Львов.
В Укрзализныце говорят, что время отправления и прибытия поездов могут меняться, поэтому необходимо проверять актуальную информацию на сайте компании.
Обязательная эвакуация из Донецкой области началась 2 августа. Первый поезд прибыл вчера утром в Кропивницкий.
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По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, удалось вывезти женщин, детей, стариков и много маломобильных.
Ранее она заявила, что из Донецкой области хотят обязательно эвакуировать около 220 тысяч местных жителей.