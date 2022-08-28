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Факти / Україна

Верещук пояснила, у яких випадках ухвалюватиметься рішення про обов’язкову евакуацію

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Ірина Верещук

Віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук пояснила, що оцінювати ситуацію в конкретному регіоні та робити висновки, чи можуть люди безпечно там проживати протягом осінньо-зимового періоду, враховуючи як ризики обстрілів, так і стан житлово-комунальної інфраструктури, повинна місцева влада.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Мінреінтеграції 27 серпня.

Верещук зазначила, що на сьогоднішній день небезпечними можуть бути лише окремі частини Харківської, Миколаївської та Запорізької областей.

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За її словами, із цих окремих районів, можливо, буде організовано обов’язкову евакуацію — таку ж, як іде з тимчасово окупованих частин Донецької та Луганської областей.

– Йдеться не про області, а лише про окремі їхні райони! – наголосила чиновниця.

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