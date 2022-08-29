ГБР проверяет обоснованность приказов об изъятии имущества аэропорта Киев

Август, 29 в 14:33

В рамках расследования уголовного производства по факту хищения имущества аэропорта Киев в первые дни полномасштабного вторжения России Государственное бюро расследований проверяет информацию об обоснованности приказов об изъятии транспортных средств.

Там уверяют, что никогда не будут заниматься преследованием военных, защищающих Родину, но решительно будут пресекать попытки некоторых людей нажиться на войне.

– ГБР расследует уголовное производство по факту хищения имущества аэропорта Киев в первые дни войны. В условиях военной агрессии РФ против Украины очень важно проверять факты перед тем, как распространять “зраду” типа “против генерала возбудили дело за защиту аэропорта”, — отмечают в Бюро.

Производство открыто по ч. 5 ст. 426-1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) УКУ.

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Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.

Правоохранители также изучают правомерность приказа о повреждении взлетно-посадочных полос аэропорта, что не было обусловлено военной необходимостью.