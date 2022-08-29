ДБР перевіряє обґрунтованість наказів про вилучення майна аеропорту Київ

Серпень, 29 в 14:33

В рамках розслідування кримінального провадження за фактом розкрадання майна аеропорту Київ у перші дні повномасштабного вторгнення Росії Державне бюро розслідувань перевіряє інформацію про обґрунтованість наказів щодо вилучення транспортних засобів.

Там запевняють, що ніколи не займатимуться переслідуванням військових, які захищають Батьківщину, але рішуче присікатимуть спроби деяких осіб нажитися на війні.

– ДБР розслідує кримінальне провадження за фактом розкрадання майна аеропорту Київ у перші дні війни. В умовах військової агресії РФ проти України дуже важливо перевіряти факти перед тим, як розповсюджувати “зраду” на кшталт “проти генерала порушили справу за захист аеропорту”, – наголошують в Бюро.

Провадження відкрито за ч. 5 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) ККУ.

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Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Правоохоронці також вивчають правомірність наказу про пошкодження злітно-посадкових смуг аеропорту, що не було зумовлено військовою необхідністю.