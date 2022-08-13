Ежедневно 2 млн грн прибыли: ГБР разоблачило преступную схему в органах власти Запорожья

Август, 13 в 14:57

Государственное бюро расследований разоблачило масштабную схему незаконного обогащения в Запорожье. Ежедневная незаконная прибыль преступников составляла 2 млн грн.

Как сообщает пресс-служба ГБР, расследование осуществлялось под процессуальным руководством Офиса генпрокурора и во взаимодействии с вице-премьер-министром — министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ириной Верещук.

Преступную коррупционную схему с пересечением линии Запорожской области организовали отдельные “делки” Запорожской ОВГА, городского совета и правоохранительных органов. За “быстрое” и положительное рассмотрение заявок они получали неправомерную выгоду.

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Чтобы ускорить процедуру, желающим предлагали заплатить. Была разработана целая система поборов с граждан в зависимости от средства передвижения и скорости рассмотрения вопроса.

13 августа работники ГБР провели более 20 обысков в Запорожском ОВГА, городском совете, правоохранительных органах области, в том числе у лиц, которые могут быть причастны к этой преступной схеме.

Следователи ГБР также задержали одного из посредников с поличным в момент передачи средств в сумме $1 400 за “положительное” рассмотрение заявления человека. На данный момент готовится сообщение злоумышленникам о подозрении.