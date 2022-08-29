Дело об обороне аэропорта Киев: в Генштабе опровергли заявления Кривоноса

Август, 29 в 15:28

Генеральный штаб ВСУ опроверг информацию о рассылке ГБР военным подразделениям телеграмм о начале уголовного производства относительно организации обороны аэропорта Киев, поскольку Бюро имеет право коммуницировать только через переписку и только с Минобороны и Генштабом исключительно для выяснения фактов и обстоятельств обороны Жулян с 24 февраля по 3 апреля.

Там подчеркивают, что вся информация предоставлена ​​ГБР в установленном порядке.

Комментируя участие в обороне аэропорта Киев генерал-майора запаса Сергея Кривоноса, в Генштабе заверили, что он был привлечен к обороне исключительно как доброволец, учитывая его боевой опыт в обороне краматорского аэродрома в 2014 году.

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– Главнокомандующий ВСУ назначил его руководителем обороны аэропорта Киев. С 24 февраля по сей день Кривонос на военной службе не находится и во время мобилизации не призывался. Документы, предоставленные в публикации, не являются основанием для зачисления на военную службу, в частности, во время мобилизации. Соответственно, никаких указаний от верховного главнокомандующего ВСУ по его увольнению с военной службы не поступало, – говорят в Генштабе.

Когда же ситуация в столице стабилизировалась, Жуляны взяли под охрану подразделения Территориальной обороны, а Кривоноса освободили от оказания помощи по обороне аэропорта, при этом все документально оформлено, “следовательно, освещенные в публикации сведения с ограниченным доступом требуют отдельной реакции правоохранительных органов”.

– Публичные заявления Сергея Кривоноса о влиянии президента Украины на органы досудебного расследования, увольнении его с военной службы не соответствуют действительности и имеют признаки дискредитации высшего военно-политического руководства государства, что недопустимо во время правового режима военного положения, – заключили в Генштабе.

Ранее ГБР сообщило об открытии уголовного производства по факту хищения имущества аэропорта Киев в первые дни полномасштабного вторжения России.