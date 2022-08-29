Справа про оборону аеропорту Київ: у Генштабі спростували заяви Кривоноса

Серпень, 29 в 15:28

Генеральний штаб ЗСУ спростував інформацію про розсилку ДБР військовим підрозділам телеграм про початок кримінального провадження щодо організації оборони аеропорту Київ, оскільки Бюро має право комунікувати лише через листування і лише з Міноборони та Генштабом виключно для з’ясування фактів та обставин оборони Жулян з 24 лютого до 3 квітня.

Там наголошують, що усю інформацію надано ДБР встановленим порядком.

Коментуючи участь в обороні аеропорту Київ генерал-майора запасу Сергія Кривоноса, у Генштабі запевнили, що його було залучено до оборони виключно як добровольця, враховуючи його бойовий досвід в обороні краматорського аеродрому у 2014 році.

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– Головнокомандувач ЗСУ призначив його керівником оборони аеропорту Київ. З 24 лютого до сьогодні Кривонос на військовій службі не перебуває та під час мобілізації не призивався. Документи, що надані в публікації, не є підставою для зарахування на військову службу, зокрема під час мобілізації. Відповідно, жодних вказівок від верховного головнокомандувача ЗСУ щодо його звільнення з військової служби не надходило, – кажуть у Генштабі.

Коли ж ситуація у столиці стабілізувалася, Жуляни взяли під охорону підрозділи Територіальної оборони, а Кривоноса вивільнили від надання допомоги з оборони аеропорту, при цьому все документально оформлено, “відтак, висвітлені у публікації відомості з обмеженим доступом потребують окремої реакції правоохоронних органів”.

– Публічні заяви Сергія Кривоноса про вплив президента України на органи досудового розслідування, звільнення його з військової служби не відповідають дійсності та мають ознаки дискредитації вищого військово-політичного керівництва держави, що є неприпустимим під час правового режиму воєнного стану, – зробили висновок у Генштабі.

Раніше ДБР повідомило про відкриття кримінального провадження за фактом розкрадання майна аеропорту Київ у перші дні повномасштабного вторгнення Росії.