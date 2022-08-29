Справа про оборону аеропорту Київ: у Генштабі спростували заяви Кривоноса
Генеральний штаб ЗСУ спростував інформацію про розсилку ДБР військовим підрозділам телеграм про початок кримінального провадження щодо організації оборони аеропорту Київ, оскільки Бюро має право комунікувати лише через листування і лише з Міноборони та Генштабом виключно для з’ясування фактів та обставин оборони Жулян з 24 лютого до 3 квітня.
Там наголошують, що усю інформацію надано ДБР встановленим порядком.
Коментуючи участь в обороні аеропорту Київ генерал-майора запасу Сергія Кривоноса, у Генштабі запевнили, що його було залучено до оборони виключно як добровольця, враховуючи його бойовий досвід в обороні краматорського аеродрому у 2014 році.
– Головнокомандувач ЗСУ призначив його керівником оборони аеропорту Київ. З 24 лютого до сьогодні Кривонос на військовій службі не перебуває та під час мобілізації не призивався. Документи, що надані в публікації, не є підставою для зарахування на військову службу, зокрема під час мобілізації. Відповідно, жодних вказівок від верховного головнокомандувача ЗСУ щодо його звільнення з військової служби не надходило, – кажуть у Генштабі.
Коли ж ситуація у столиці стабілізувалася, Жуляни взяли під охорону підрозділи Територіальної оборони, а Кривоноса вивільнили від надання допомоги з оборони аеропорту, при цьому все документально оформлено, “відтак, висвітлені у публікації відомості з обмеженим доступом потребують окремої реакції правоохоронних органів”.
– Публічні заяви Сергія Кривоноса про вплив президента України на органи досудового розслідування, звільнення його з військової служби не відповідають дійсності та мають ознаки дискредитації вищого військово-політичного керівництва держави, що є неприпустимим під час правового режиму воєнного стану, – зробили висновок у Генштабі.
Раніше ДБР повідомило про відкриття кримінального провадження за фактом розкрадання майна аеропорту Київ у перші дні повномасштабного вторгнення Росії.