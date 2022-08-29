“Заробив” 225 тис. грн: громадянин Молдови організував схему переправи призовників за кордон

Серпень, 29 в 13:35

Громадянину Молдови повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення через державний кордон України чоловіків призовного віку (ч. 3 ст. 332 КК України). Його відправлено під варту з заставою.

– Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний в умовах воєнного стану налагодив схему незаконного переправлення військозобов’язаних осіб через кордон з Республікою Молдова поза визначеними пунктами пропуску. Також чоловік обіцяв організувати ухилянтам проживання поблизу можливого місця перетину кордону та оформлення необхідних документів. Сума грошової винагороди за такі послуги становила 225 тис. грн, – зазначається у повідомленні Київської міської прокуратури.

Чоловіка затримали в одному з готелів у місті Могилів-Подільський Вінницької області після зустрічі з замовником та отримання від нього обумовленої суми.

Поліція встановлює обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які також можуть бути до нього причетними.

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Джерело: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура