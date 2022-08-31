Эвакуация населения из Киева: в каких случаях возможна и куда будут везти?

Август, 31 в 11:42

На прошлой неделе в СМИ разлетелась новость о возможной эвакуации киевлян из районов, которые граничат с важными инфраструктурными или военными объектами, куда, возможно, могут целиться россияне.

Позже на сайте КГГА появилось опровержение, мол, информацию неправильно поняли, об эвакуации из Киева или из его отдельных районов сейчас вообще речь не идет.

Факты ICTV решили поинтересоваться у профильного департамента КГГА, все же в каких случаях могут объявить эвакуацию населения и не повторится ли хаос, который был после 24 февраля, когда украинцы пытались машинами и поездами покинуть столицу.

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Когда могут объявить об эвакуации?

Директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук объясняет, что до начала боевых действий эвакуация населения была предусмотрена только внутри города, например Дарницкий район переезжает в Святошинский.

Ее должны проводить в случае техногенных катастроф на предприятиях столицы или, например, подтопления. Боевые действия, которые шли вокруг Киева в течение марта, до 24 февраля не были указаны в официальных документах как повод для эвакуации.

По словам Ткачука, только сейчас пересматривают меры по эвакуации в случае боевых действий. И это будет вывоз населения за пределы города. Ткачук уверяет, что в случае чего знают, куда будут везти людей, но не будут разглашать в целях безопасности.

– В каждом районе есть эвакуационная и общегородская эвакуационная комиссия. Мы проводим постоянные тренировки – как разворачивают эвакуационные пункты, сколько есть средств индивидуальной защиты, насколько подготовлен департамент по предоставлению транспорта для перевозки эвакуированных, – объясняет директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

В столице развернули сеть эвакуационных пунктов, их адреса были опубликованы на сайте КГГА. В случае объявления общегородской эвакуации граждане должны прибыть в эти пункты сбора, и уже оттуда их будут транспортировать в безопасные места.

Пока на каждый район – до десятка таких пунктов. Впрочем, по словам представителя КГГА, в случае объявления эвакуации их будут увеличивать – развертывать дополнительные. Обычно это делают на базе местных школ.

– Если будет принято решение об общей или частичной эвакуации, эта информация будет доноситься до населения: где расположены эвакуационные пункты, что нужно с собой взять, на сколько нужно рассчитывать? Эта информация будет доноситься отдельно, – убеждает Роман Ткачук.

Впрочем, опыт боевых действий на Киевщине показал, что есть большая вероятность остаться без связи и просто не узнать об эвакуации. Так, например, было в уничтоженной рашистами Бородянке. Местные в первые дни интенсивных обстрелов остались без связи и даже не знали, что оккупанты уже зашли в поселок.

Есть ли вероятность в случае эвакуации повторить сценарий начала полномасштабного вторжения, когда киевляне, истерически выезжая из города, стояли в километровых пробках, а на столичном вокзале было не протиснуться? В КГГА говорят, что городская эвакуация тогда не была объявлена.

– Это была самостоятельная эвакуация, люди сами принимали решение уезжать. Если будет объявлена ​​городская эвакуация, решение будет принято заранее, будут организованы эвакуационные пункты, опять же в зависимости от ситуации, – обещает Ткачук.

Готова ли столица к возможной аварии на ЗАЭС?

В КГГА отмечают, что радиационное загрязнение территории города является основанием для эвакуации населения. Уверяют, в случае чего, к ней готовы.

На сайте Департамента муниципальной безопасности обнародован порядок действий в случае аварии с выбросом радиоактивных веществ. Когда услышали сообщение о радиационной опасности, нужно:

немедленно спрятаться в жилом доме – стены деревянного ослабляют ионизирующее излучение в 2 раза, кирпичного – в 10 раз; углубленные укрытия (подвалы) с деревянным покрытием – в 7 раз, с покрытием из кирпича или бетона – в 40-100 раз;

внимательно слушать сообщения органов гражданской защиты;

уточнить время начала эвакуации, предупредить соседей;

подготовить запас питьевой воды, простейшие средства санитарной обработки;

подготовиться к эвакуации – собрать самые необходимые вещи, упаковывать их в наиболее защищенном от проникновения наружного загрязнения помещении;

перед выходом из дома выключить источники электро-, газо- и водоснабжения, взять подготовленные вещи, надеть противогаз (респиратор, ватно-марлевую повязку), верхнюю одежду (плащ, пальто, накидку), резиновые сапоги.

Что брать с собой при эвакуации?

В случае любой чрезвычайной ситуации следует внимательно слушать сообщения городских властей – включить радиоприемники или телевизор, соблюдать порядок действий.

Нужно подготовиться к возможной эвакуации – упаковать вещи в чемодан, но не больше 20 кг. Взять самое необходимое: документы, ценности и деньги, предметы гигиены, лекарства, минимум белья и одежды, запас консервированных или сухих продуктов на двое-трое суток.

Эвакуация принудительная или добровольная?

Это зависит от чрезвычайной ситуации, которая произошла. Решение о принудительной эвакуации может быть принято руководством государства или городскими властями. Например, в Донецкой области сейчас идет принудительная эвакуация.