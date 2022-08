Ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции беспокоит не только Украину, но весь мир. И неудивительно, ведь ЗАЭС – самая большая атомная станция Европы.

Однако российская оккупационная армия не обращает внимание на угрозы и продолжает обстреливать территорию атомной электростанции.

Между тем 30 августа в Киев прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Команда из 14 экспертов отправится на Запорожскую АЭС.

В МИД Украины сообщили, что миссия сфокусируется на трех задачах, среди которых физическая защита, ядерная безопасность и гарантии нераспространения ядерных материалов.

Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что главная задача миссии – защитить безопасность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы.

Какие последствия может повлечь авария на Запорожской АЭС, почему отключение станции от украинской энергосистемы опасно и что делать в случае взрыва — читайте в материале.

Запорожская атомная электростанция находится в оккупации с 4 марта. На ее территории есть шесть реакторов.

Несмотря на оккупацию, на АЭС остаются украинские работники, которые обеспечивают ее стабильную работу, насколько это возможно.

25 августа после вражеских обстрелов Энергодара Запорожская АЭС впервые в истории полностью отключилась от сети Украины. Однако ситуацию удалось исправить.

Днем 26 августа к сети подключили первый из остановленных энергоблоков, а вечером того же дня – второй.

Но россияне продолжают обстреливать территорию ЗАЭС. Так, 27 августа вражеские снаряды попали в крышу спецкорпуса №1 и теплотрассу.

29 августа были обнародованы новые спутниковые снимки Maxar Technologies, на которых видно, что в крыше здания Запорожской АЭС образовались четыре пробоины. Издание CNN отмечает, что дыры в здании пробиты почти в 500 футах (около 150 м) от одного из ядерных реакторов.

