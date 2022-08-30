Август, 30 в 18:53

Ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции беспокоит не только Украину, но весь мир. И неудивительно, ведь ЗАЭС – самая большая атомная станция Европы.

Однако российская оккупационная армия не обращает внимание на угрозы и продолжает обстреливать территорию атомной электростанции.

Между тем 30 августа в Киев прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Команда из 14 экспертов отправится на Запорожскую АЭС.

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В МИД Украины сообщили, что миссия сфокусируется на трех задачах, среди которых физическая защита, ядерная безопасность и гарантии нераспространения ядерных материалов.

Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что главная задача миссии – защитить безопасность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы.

Какие последствия может повлечь авария на Запорожской АЭС, почему отключение станции от украинской энергосистемы опасно и что делать в случае взрыва — читайте в материале.

Что происходит на ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция находится в оккупации с 4 марта. На ее территории есть шесть реакторов.

Несмотря на оккупацию, на АЭС остаются украинские работники, которые обеспечивают ее стабильную работу, насколько это возможно.

25 августа после вражеских обстрелов Энергодара Запорожская АЭС впервые в истории полностью отключилась от сети Украины. Однако ситуацию удалось исправить.

Днем 26 августа к сети подключили первый из остановленных энергоблоков, а вечером того же дня – второй.

Но россияне продолжают обстреливать территорию ЗАЭС. Так, 27 августа вражеские снаряды попали в крышу спецкорпуса №1 и теплотрассу.

29 августа были обнародованы новые спутниковые снимки Maxar Technologies, на которых видно, что в крыше здания Запорожской АЭС образовались четыре пробоины. Издание CNN отмечает, что дыры в здании пробиты почти в 500 футах (около 150 м) от одного из ядерных реакторов.

New #satelliteimagery from this morning, August 29, 2022, of the #Zaporizhzhia nuclear power plant in Enerhodar, #Ukraine. A group of inspectors from the International Atomic Energy Agency (#IAEA) prepare to visit the facility this week. pic.twitter.com/SVY9dDjak5 — Maxar Technologies (@Maxar) August 29, 2022

Между тем, по последним данным Энергоатома, по состоянию на 29 августа Запорожская АЭС работала с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

В течение последних суток российские военные продолжали обстреливать Энергодар и площадку ЗАЭС. В результате ранения различной степени тяжести получили 10 мирных жителей Энергодара, четыре из них – работники атомной станции.

Два энергоблока ЗАЭС, подключенные на прошлой неделе к сети после остановки, стабильно производят электроэнергию для потребностей Украины. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности пока нет.

Но из-за присутствия на станции российских военных, их оружия, техники и взрывчатки есть серьезные риски для безопасной работы ЗАЭС.

Есть ли угроза катастрофы и какие сценарии развития событий возможны

Старший научный сотрудник Института проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины Елена Паренюк в комментарии Фактам ICTV прежде всего объясняет, что есть такое понятие как проектные и внепроектные аварии в атомной энергетике.

Фактически почти каждая авария, которую можно представить, так или иначе проектная. Это значит, что специалисты могут разработать план, как поступить в случае такой внештатной ситуации.

На Запорожской АЭС могут произойти как проектные аварии, на которые персонал уже будет иметь протокол действий, так и внепроектные. Это то, чего боятся больше.

Но, по мнению Елены Паренюк, утечка радиоактивности в случае повреждения одного из контейнеров на хранилище отработанного ядерного топлива – это проектная авария, к которой персонал АЭС может подготовиться.

В то же время она отмечает, что ЗАЭС настолько большая и в ней настолько много разных сложных компонентов, что предсказать что-либо просто невозможно.

– После аварии на Чернобыльской АЭС появилось требование, что все реакторы должны строиться фактически в саркофагах. Здание, где хранится реактор, называют контейнмент. Он герметический. Поэтому, если ракета попадет в такой контейнмент, вероятнее всего, ничего не будет. Хотя с уверенностью 100% этого сказать нельзя. Этот контейнмент выдерживает пять атмосфер давления изнутри, поэтому можно предположить, что он и снаружи выдержит определенное давление, – объясняет ученая.

Также Елена Паренюк говорит о разных последствиях, если взрыв произойдет на работающем или неработающем энергоблоке.

Она объясняет, что реакторы стабильные, когда выключены и охлаждены, а также работают на проектной мощности. Конечно, когда реактор подключен к энергосистеме, происходит ядерная реакция, и это опасно. Но когда реактор охлаждается, то все еще горячий.

То есть он уже не генерирует электричество, но его все равно нужно достаточно долго охлаждать, ведь топливо разогревается до нескольких тысяч градусов.

– В работающем реакторе короткоживущих радионуклидов больше, это продукты распада. Если реактор уже отключен и понемногу охлаждается, в нем такие радионуклиды распадаются и активность уменьшается. То есть да, это безопаснее. Но не стоит забывать об основных дозообразующих радионуклидах. Среди них цезий и стронций, у которых период полураспада 30 суток, а также йод с периодом полураспада 8,5 суток, — добавляет ученая.

Радиационное облако в случае аварии на ЗАЭС

Если на одном из энергоблоков ЗАЭС произойдет тяжелая авария, то облако распространения радиации будет двигаться по ветру на юго-восток в сторону России.

Соответствующий расчетный прогноз на 29-31 августа сделали специалисты Госатомрегулирования.

Между тем в Энергоатоме объяснили, что направление движения ветра сейчас юго-восточное. Поэтому радиация распространится на часть Запорожской, Херсонской и Луганской областей, а также полностью накроет Крым, Донецкую область и близлежащие регионы России: Ростовскую область, Краснодарский край и Ставропольский.

Поэтому, совершая акты ядерного терроризма, РФ подвергает опасности как минимум 15 млн собственных граждан.

Фото: Энергоатом

Чем опасно отключение ЗАЭС от энергосистемы Украины

Президент Энергоатома Петр Котин в одном из интервью сообщил, что Россия разработала детальный план отключения Запорожской АЭС от энергосети Украины.

Поэтому 25 августа станция из-за действий оккупантов была впервые отключена от нашей системы.

Однако Петр Котин предупредил, что это может спровоцировать катастрофические последствия, в частности, выход из строя систем охлаждения ядерного топлива в активных зонах реакторных установок, а также отработанного топлива в бассейнах выдержки.

По его словам, такой план РФ повышает риск катастрофического сбоя, поскольку атомная станция будет зависеть только от дизель-генераторов для охлаждения реакторов. А если они выйдут из строя, уже через 90 минут температура в реакторах повысится до опасных уровней.

Также о рисках рассказали в Государственной инспекции ядерного регулирования Украины. В ведомстве отметили, что остановка всех энергоблоков и потеря всех источников электропитания может привести к выходу из строя систем охлаждения и выходу радиоактивных веществ в окружающую среду.

Именно по такому сценарию произошла авария на японской атомной станции Фукусима-1 в 2011 году.

Со своей стороны Елена Паренюк говорит: для того, чтобы говорить о последствиях отключения ЗАЭС от украинской энергосистемы, нужно понимать, как вообще устроен процесс.

Она объясняет простыми словами, что через реактор, который разогревается до высоких температур, проходит вода первого контура. Она подается условно снизу, нагревается через горячее топливо (распад урана) и поднимается вверх.

Тогда формируется высокоэнергетический пар. Он крутит турбину, которая производит электроэнергию. Тем временем вода теряет энергию, конденсируется, скапывает вниз и снова поднимается в первый контур реактора.

Для того, чтобы происходил такой круговорот воды, нужны насосы, которые будут ее перекачивать.

— Вода в первом контуре реактора выполняет очень важную функцию – охлаждение. Когда мы говорим об опасности, это значит, что вся вода нужна, чтобы в конце охладить ядерное топливо, в котором идет реакция распада. Если этого не сделать, все поплавится. Вот это опасно. Поэтому нам нужно электричество, чтобы работали насосы для закачки воды, — объясняет ученая.

Как украинцы узнают об опасности в случае взрыва

Елена Паренюк объясняет, что все зависит от типа аварии. После взрыва на Чернобыльской АЭС в мире появилась специальная шкала INES (Международная шкала ядерных событий).

Используя ее, специалисты оценивают уровень опасности в случае аварий на объектах ядерной инфраструктуры. Для каждого уровня есть свои правила, протоколы и механизмы, кому и как нужно сообщать.

– Если это будет внепроектная авария, то есть взрыв, то его заметят все. Тогда Государственный научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности выступит с официальным заявлением. Но если будут небольшие выбросы, которые останутся на территории АЭС, — это не опасно для населения даже Энергодара. Такое может быть, но есть протоколы противодействия такой ситуации. Это ядерная авария, но не Чернобыль, – говорит ученая.

Кроме того, Елена Паренюк добавила, что после двух крупных аварий, в Чернобыле и на Фукусиме, ядерная энергетика является одним из самых безопасных источников энергии в мире.

Ведь очень многие специалисты работают над тем, как избежать любых внештатных ситуаций на АЭС. Кроме того, персонал каждой атомной электростанции проходит десятки учений, как поступать в случае аварии.

Поэтому ядерная энергетика в целом готова к катастрофам.

Что делать в случае утечки радиации

Люди обычно относятся к радиации, как к чему-то крайне опасному. Но эксперты говорят, что даже от взрыва атомного реактора можно спастись. Главное – соблюдать чистоту.

– Когда радиация находится извне, от нее можно легко избавиться. Это обычная вредная грязь, которую можно смыть со своего тела. А загрязненную одежду можно изолировать в полиэтиленовом пакете. В целом нужно дистанцироваться и сделать так, чтобы радиация не попала внутрь организма, — говорит эксперт по радиологии Ярослав Емельяненко.

Также он предостерегает, что не нужно вестись на устаревшие методы спасения. Это подтверждают и врачи, которые объясняют, что обычный йод не сможет защитить щитовидную железу. А вот отравиться им просто.

Наилучшим вариантом, который может защитить организм от радиации, является йодид калия. Он продается в таблетках, но имеет противопоказания. Сейчас этот препарат имеют все больницы, которые находятся в потенциальной зоне риска.

В целом, чтобы уберечься от радиационной угрозы, специалисты советуют запомнить несколько правил. Если рядом нет бомбоубежища, можно находиться в собственном доме.

Но нужно заранее проверить окна, чтобы они не пропускали воздух. Так, все щели советуют заклеить хотя бы обычным скотчем. Кроме того, следует закрыть все вентиляции в доме.

Идеальная защита от радиации – химический костюм. Но в домашних условиях может подойти пуховик. Даже летом он удерживает воздух и дистанциирует кожу от радиации.

В то же время заменить противогаз может обычная медицинская маска. А еще эксперты рекомендуют приобрести бытовой дозиметр для измерения радиации.

Читайте: Ключевые правила самозащиты после взрыва на АЭС — врач-радиолог

Чего ждать от визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

30 августа миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла в Киев перед визитом на Запорожскую атомную электростанцию во временно оккупированном Энергодаре.

В ее состав вошли 14 международных экспертов во главе с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. СМИ сообщают, что миссия может длиться всего четыре дня – с 31 августа по 3 сентября.

Но Елена Паренюк отмечает, что этого недостаточно. Хотелось бы, чтобы это была постоянная миссия. Однако это то, с чего следует начинать.