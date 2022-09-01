Август, 31 в 22:10

Нафтогаз договорился с частью собственников еврооблигаций отсрочить долги на два года.

Об этом компания сообщила в социальных сетях.

По их словам, договоренности об отсрочке долгов удалось достичь с собственниками еврооблигаций, срок погашения которых наступает в июле 2024 года. 77% инвесторов поддержали соответствующую инициативу.

Сейчас смотрят

– Таким образом, компания может оплатить тело долга в размере €600 млн не в 2024, а в 2026 году, а проценты по нему начнет платить в 2024. Сумма процентов, отсроченная в течение 2022-2024 годов, составляет €90 млн (€45 млн в год, которые должны уплачиваться в июле каждый год), — отметили в компании.

Согласно распоряжению КМУ №625-р от 21 июля 2022 года, компания уже обратилась к правительству с просьбой согласовать соответствующую сделку для надлежащего завершения запроса к держателям еврооблигаций с погашением в 2024 году.

В то же время владельцы еврооблигаций, срок погашения которых наступает в ноябре 2026 года, не поддержали отсрочку выплат.

В ближайшее время Нафтогаз обратится в Кабинет министров с предложением выработать общую позицию по дальнейшим действиям по реструктуризации еврооблигаций компании.

Напомним, что 26 июля НАК Нафтогаз Украины объявила дефолт по еврооблигациям после того, как Кабмин потребовал от компании провести переговоры с инвесторами по реструктуризации долга.

Фото: Нафтогаз