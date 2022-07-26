НАК Нафтогаз объявил дефолт по еврооблигациям

Июль, 26 в 20:37

Кабинет министров пошел на дефолт по еврооблигациям НАК Нафтогаз Украины. В заявлении компании говорится, что 26 июля истек срок выплат держателям еврооблигаций Нафтогаза.

21 июля 2022 года Кабмин, действуя как общее собрание НАК Нафтогаз Украины, своим распоряжением №625-р обязал должностных лиц компании совершать какие-либо действия при выполнении сделки по еврооблигациям компании только после отдельного согласования таких действий Кабмином.

В НАК сообщили, что указали в официальном письме правительству о наличии средств на своих счетах, достаточных для выплат по еврооблигациям, а также описали риски и негативные последствия для Нафтогаза и страны в случае “жесткого дефолта” по еврооблигациям компании.

Сейчас смотрят

В свою очередь, КМУ не предоставил должностным лицам Нафтогаза разрешения выполнить обязательства перед держателями евроблигаций по осуществлению необходимых платежей. Таким образом, правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК Нафтогаз Украины.

— Поскольку невыполнение обязательств по еврооблигациям практически лишило Нафтогаз доступа к международному рынку капитала, КМУ своим запретом на их выплату фактически взял на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023, — говорится в заявлении НАК Нафтогаз.

Издание Экономическая правда со ссылкой на собственные источники сообщило, что отказ правительства обусловлен непониманием со стороны иностранных партнеров Украины, почему при условии заморозки выплат по государственному долгу, частные инвесторы продолжают получать средства.

В правительстве считают, что попытки Нафтогаза уплатить по долгу при этом вызывают беспокойство у ключевых кредиторов государства.

14 июля сообщалось, что Нафтогаз попросит об отсрочке платежей сроком на два года у всех международных кредиторов. Об этом говорилось в биржевом сообщении эмитента его еврооблигаций Kondor Finance.

Позже стало известно, что держатели евробондов Нафтогаза отказались соглашаться на отсрочку выплат на два года. Это означало, что НАК должен был до конца вторника выплатить $335 млн долга (по выпуску 2022 года) и €45 млн процентов (по выпуску 2024 года).

Источник: НАК Нафтогаз