Август, 31 в 1:44

Украина смогла перехватить инициативу на море, благодаря чему Черноморский флот РФ продемонстрировал свою слабость в российско-украинской войне.

Об этом пишет американское издание Politico.

Издание указывает, что российское вторжение продемонстрировало слабость Черноморского флота России, который в течение многих лет считали одним из ключевых формирований РФ, нацеленных на планы по попытке захвата Украины.

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Украинские защитники смогли уничтожить российские корабли и воздушные силы флота ракетами и беспилотниками, отмечает Politico.

— Когда в феврале Путин начал тотальное вторжение в Украину, базирующийся в Крыму флот был в центре событий, нанося удары крылатыми ракетами Калибр по военным и гражданским целям в глубине страны, и блокируя доступ к портам Украины с потенциальной угрозой высадки десанта в Одессе. Однако с первых дней Киев перехватил инициативу, поскольку ракетные удары и таинственные взрывы посеяли хаос в российском флоте, утопив несколько судов, включая флагманский крейсер Москва, — пишет издание.

Кроме того, Politico указывает, что было разрушено авиакрыло российского флота, которое базировалось в оккупированном Крыму. Это можно было увидеть во время взрывов в течение августа.

Несмотря на это, в начале войны ожидалось, что Черноморский флот играет большую роль в удержании украинских сил на юге для защиты от десанта РФ, который так и не смог высадиться.

– Хотя российские подлодки время от времени обстреливают Украину, флот не оправдал надежд, возложенных на него в начале войны, и занял оборонительную позицию, либо в порту, либо далеко в море, чтобы избежать нападения со стороны Украины, – пишет Politico.

Издание отмечает, что с весны проблемы Черноморского флота только нарастали, что стало результатом плохого руководства, устаревшего оборудования и высокомерия, чем украинцы с удовольствием воспользовались.

А последующий ряд военных катастроф привел к увольнению командующего флотом РФ адмирала Игоря Осипова.

– Черноморский флот… продемонстрировал отсутствие серьезности в том, как флот готовился, позиционировался и проводил операции в условиях угрозы украинского сопротивления, – говорит директор программы по изучению России аналитического центра CNA Майкл Кофман.

Как заявил изданию представитель Пентагона, войска агрессора, как на суше, так и на море, гораздо более бессильны, чем это могло показаться до войны.

Авторы статьи объясняют, что уничтожение украинскими войсками десантно-транспортных кораблей противника могло иметь ключевое значение для ослабления военного потенциала России даже больше, чем потопление крейсера Москва.