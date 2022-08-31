Повернення на позиції 24 лютого – це продовження тортур для України – Кулеба

Перемогою України у війні з РФ є повне відновлення її територіальної цілісності, а не повернення на позиції 24 лютого.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода.

– Повернення на позиції 24 лютого – це продовження тортур, в яких жила Україна з 2014 до 2022 року. Перемога України в цій війні – це повне відновлення її територіальної цілісності, де можливо – військовим, а де можливо – дипломатичним шляхом. Потім настане друга фаза війни – це буде притягнення винних у воєнних злочинах, у злочинах проти людяності, у злочині агресії до відповідальності і виплата компенсацій, – сказав він.

Кулеба також зауважив, що потім настане третя фаза війни – покаяння російського народу і російської політичної еліти.