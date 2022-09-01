Август, 31 в 22:51

Украинцам, имеющим дома у населенных пунктов возле районов активных боевых действий, не следует планировать возвращение домой к весне.

Об этом в эфире телемарафона рассказала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

– Не советую. И всячески призываю эвакуироваться к началу холодов. Донецкая область, Херсонская, Запорожская, Харьковская часть. Кто может, давайте будем мало-помалу планово переезжать. Переживем зиму и, даст Бог, весной будем говорить о возвращении, – сказала она.

Верещук добавила, что обязательная эвакуация, которая была принята на уровне государства, касалась только Донецкой области. В то же время другие области, где не прекращаются обстрелы и нет возможности возобновить подачу воды или газа, там органы местного самоуправления анализируют и рассматривают вопрос о частичной эвакуации.

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– Например, Николаев до сих пор без (нормальной, – Ред.) воды. Им тяжело. Сейчас ищут все пути. В Николаевской области трудно восстановить водоснабжение. Люди стоят в очередях, чтобы получить воду. Благодарю волонтеров, всех, кто помогает. Но ведь зимой, как вы понимаете, будет еще труднее, – сказала министр.

Глава Минреинтеграции уверяет, что сейчас украинцы, сомневающиеся в эвакуации, могут оформить статус ВПЛ сразу в поезде, пока следуют эвакуационным рейсом, а вопрос жилья решается бесплатно. Кроме того, людям с инвалидностью и многодетным семьям предоставляется дополнительная помощь.

– Еще раз призываю эвакуироваться. Если государство объявило эвакуацию, то мы полностью берем на себя покрытие всех расходов, чтобы люди комфортно, по возможности прожили эту зиму, — сказала Верещук.

Она добавила, что с 1 октября тем людям, которые смогут приютить внутриперемещенных лиц в зимний период, увеличат выплаты до 900 гривен, чтобы помочь разгрузить нагрузку на бюджет Украины.

Фото: Ирина Верещук