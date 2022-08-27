Переселенцев разместят в учебных заведениях, которые будут работать онлайн — Верещук

Август, 27 в 13:14

В значительном количестве образовательных учреждений, планирующих работать в онлайн-режиме, разместят внутренне перемещенных лиц. Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Большое количество заведений готовится к новому учебному году, однако из-за продления военного положения в Украине намерены работать дистанционно. Утепленные и оборудованные помещения станут отличным убежищем для ВПЛ, отметила Верещук.

— Каждая семья, которая эвакуируется из опасных регионов и из ВОТ, будет обеспечена надлежащими условиями для проживания и перезимует в тепле. Решено увеличить количество заведений, которые будут переоборудованы под места компактного проживания внутренних переселенцев, — подчеркнула она.

По словам Верещук, правительство решило приобщить международные и национальные организации к ресурсной поддержке развертывания дополнительного количества мест для размещения внутренне перемещенных и эвакуированных лиц в учебных заведениях.

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Источник: Минреинтеграции