Переселенцев разместят в учебных заведениях, которые будут работать онлайн — Верещук
В значительном количестве образовательных учреждений, планирующих работать в онлайн-режиме, разместят внутренне перемещенных лиц. Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Большое количество заведений готовится к новому учебному году, однако из-за продления военного положения в Украине намерены работать дистанционно. Утепленные и оборудованные помещения станут отличным убежищем для ВПЛ, отметила Верещук.
— Каждая семья, которая эвакуируется из опасных регионов и из ВОТ, будет обеспечена надлежащими условиями для проживания и перезимует в тепле. Решено увеличить количество заведений, которые будут переоборудованы под места компактного проживания внутренних переселенцев, — подчеркнула она.
По словам Верещук, правительство решило приобщить международные и национальные организации к ресурсной поддержке развертывания дополнительного количества мест для размещения внутренне перемещенных и эвакуированных лиц в учебных заведениях.
Источник: Минреинтеграции