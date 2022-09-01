Серпень, 31 в 22:51

Українцям, які мають домівки у населених пунктів біля районів активних бойових дій не слід планувати повернення додому до весни.

Про це в етері телемарафону розповіла віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

– Не раджу. І всіляко закликаю евакуюватися до початку холодів. Донецька область, Херсонська, Запорізька, Харківська частина. Хто може, давайте будемо помаленьку планово переїжджати. Переживемо зиму і, дасть Бог, навесні будемо говорити про повернення, – сказала вона.

Верещук додала, що наразі обов’язкова евакуація, яка була ухвалена на рівні держави, стосувалась лише Донецької області. Водночас інші областей, де не припиняються обстріли і немає можливості відновити подачу води чи газу, там органи місцевого самоврядування аналізують та розглядають питання про часткову евакуацію.

Зараз дивляться

– Наприклад, Миколаїв досі без (нормальної, – Ред.) води. Їм важко. Зараз шукають усі шляхи. На Миколаївщині важко відновити водопостачання. Люди стоять у чергах, щоб отримати воду. Дякую волонтерам, усім, хто допомагає. Але ж узимку, як ви розумієте, буде ще важче, – сказала міністр.

Очільниця Мінреінтеграції запевняє, що наразі українці, які мають сумніви щодо евакуації, можуть оформити статус ВПО одразу у потязі, поки прямують евакуаційним рейсом, а питання житла розв’язується безкоштовно. Крім того, людям з інвалідністю та багатодітним родинам надається додаткова допомога.

– Ще раз закликаю евакуюватися. Якщо держава оголосила евакуацію, то ми повністю беремо на себе покриття усіх видатків, щоб люди комфортно, наскільки це можливо, прожили цю зиму, – сказала Верещук.

Вона додала, що з 1 жовтня, тим людям, які зможуть прихистити внутрішньопереміщених осіб у зимовий період збільшать виплати до 900 гривень, щоб допомогти розвантажити навантаження на бюджет України.

Фото: Ірина Верещук