Сентябрь, 02 в 21:31

Мнение, что дальнобойные ракеты ATACMS с дальностью поражения целей на расстоянии до 300 км – это серебряный шар, который позволит украинцам моментально изменить ход войны – преувеличенное ожидание.

Об этом заявил содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

– Я видел ряд сообщений известных авторов, что 8 сентября состоится решающее заседание Рамштайна. На мой взгляд, это очень важное собрание. Там могут быть приняты важные решения, но несколько наивно надеяться, что одна мера или решение сможет полностью переломить ход войны, – отметил он.

По его словам, это преувеличенное ожидание. Но возвращаясь к тому, какие могут быть приняты решения, конечно, каждое из таких решений, что расширяет спектр и увеличивает наступательное вооружение, приближает желаемый для Украины и для цивилизованного мира финал.

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Мельник также добавил, что синхронизации санкций против РФ и поставки Украине оружия не существует. Многие из тех мер, которые предпринимаются для противодействия агрессии РФ, проводятся по определенным планам, в соответствии с принятыми политическими решениями.

— Есть определенные координационные механизмы, но темпы санкций против РФ касающиеся углеводородов подстраиваются под то, чтобы это не нанесло непоправимый ущерб европейской экономике, и без того находящейся в предкризисном положении, — пояснил он.

Ранее советник министра внутренних дел Виктор Андрусов сообщал, что Украина получила и уже применяет ракеты большой дальности ATACMS – 200-300 км.