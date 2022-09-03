Вересень, 02 в 21:31

Думка, що далекобійні ракети ATACMS з дальністю ураження цілей на відстані до 300 км – це срібна куля, яка дозволить українцям моментально змінити хід війни, – перебільшене очікування.

Про це заявив співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.

– Я бачив ряд повідомлень відомих авторів, що 8 вересня відбудеться вирішальне засідання Рамштайна. На мій погляд, це дуже важливе зібрання. Там можуть бути прийняті важливі рішення, але дещо наївно сподіватися, що один захід або рішення зможе повністю переломити хід війни, – зазначив він.

За його словами, це перебільшене очікування. Але повертаючись до того, які можуть бути прийняті рішення, звичайно, кожне з таких рішень, що розширює спектр і збільшує кількість наступального озброєння наближає бажаний для України та для цивілізованого світу фінал.

Зараз дивляться

Мельник також додав, що синхронізації санкцій проти РФ та постачання Україні зброї не існує. Багато з тих заходів, що вживаються для протидії агресії РФ проводяться за певними планами, відповідно до ухвалених політичних рішень.

– Є певні координаційні механізми, але темпи санкцій проти РФ що стосуються вуглеводнів, підлаштовуються під те, щоб це не завдало непоправної шкоди європейській економіці, що й без того перебуває у передкризовому становищі, – пояснив він.

Раніше радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів повідомляв, що Україна отримала та вже застосовує ракети великої дальності ATACMS – 200-300 км.