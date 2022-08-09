Август, 09 в 16:59

Украина получила и уже применяет ракеты большой дальности – 200-300 км.

Об этом сообщает бывший советник министра внутренних дел Виктор Андрусив в Telegram.

По его словам, вчерашние взрывы в Мелитополе, и сегодня на аэродроме в Новофедоровке в оккупированном Крыму — публичное тому доказательство. Андрусив уверяет, что российские оккупанты оказались к этому не готовы.

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– Ну, а вообще я решил написать об этом в контексте Крымского моста. Не советую пользоваться им оккупантам в ближайшие месяцы, — написал Виктор Андрусив.

Утром, 9 августа, во временно оккупированных Новоалексеевке, Геническом и Мелитополе были слышны взрывы. По сообщениям в соцсетях, там детонирует боекомплект российских захватчиков.

Источник: Виктор Андрусив