Украина уже применяет ракеты ATACMS дальностью до 300 км — Андрусив
Требует проверки
Фото: Getty Images
Украина получила и уже применяет ракеты большой дальности – 200-300 км.
Об этом сообщает бывший советник министра внутренних дел Виктор Андрусив в Telegram.
По его словам, вчерашние взрывы в Мелитополе, и сегодня на аэродроме в Новофедоровке в оккупированном Крыму — публичное тому доказательство. Андрусив уверяет, что российские оккупанты оказались к этому не готовы.
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– Ну, а вообще я решил написать об этом в контексте Крымского моста. Не советую пользоваться им оккупантам в ближайшие месяцы, — написал Виктор Андрусив.
Утром, 9 августа, во временно оккупированных Новоалексеевке, Геническом и Мелитополе были слышны взрывы. По сообщениям в соцсетях, там детонирует боекомплект российских захватчиков.
Источник: Виктор Андрусив