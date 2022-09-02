Сентябрь, 02 в 18:09

Оккупационные силы РФ почти не имеют возможности подтягивать резервные силы во временно оккупированные территории Херсонской области, поскольку ВСУ контролируют всю логистику врага.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала пресс-секретарь оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

– Мы продолжаем позиционные бои, продолжаем уничтожать врага в смысле его логистики, его способности, мощностей. Взлетают на воздух склады с боеприпасами, взрываются понтонные переправы. Это значит, что логистика и транспортное сообщение врага взорваны настолько, что подтягивать резервы они не могут, – заявила Гуменюк.

Она отметила, что у оккупантов еще остаются некоторые транспортные пути, которые враг гипотетически может использовать, но и они находятся под огневым контролем украинских защитников.

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Наталья Гуменюк отметила, что движение техники врага через Крым является попыткой России перебросить силы находящимися под контролем Украины логистическими путями.

Представитель ОК Юг добавила, что оккупанты имеют существенные потери, которые исчисляются сотнями.

В то же время Гуменюк напомнила, что по Херсонской области следует сохранять информационную тишину.

При этом оккупанты обстреливают Николаевскую область авиацией и ракетами.