ВСУ уничтожили пять складов оккупантов и ударили по паромной переправе — ОК Юг

Сентябрь, 02 в 6:46

О текущей оперативной обстановке на юге Украины сообщили в ОК Юг. Сообщается об уничтожении 5 российских складов с боеприпасами в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах. Также поражены пункт управления беспилотниками в районе Правдино и паромная переправа возле Казацкого.

Вражеские силы уменьшились на 102 россиянина, 6 танков, гаубицу Мста-Б, реактивную систему залпового огня Град, мобильный 120 мм миномет, 8 единиц автобронетехники.

Трижды в течение дня российские истребители и штурмовики наносили удары по нашим позициям в Бериславском районе, без потерь. Одному из штурмовиков нанесли поражение. Результаты доразведываются.

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Силы ПВО также уничтожили ракету воздушного базирования из истребителя Су-35, которую россияне выпустили по Березнеговатской общине Николаевской области.

В целом наша авиация нанесла 18 ударов по командным и опорным пунктам, по складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами и по логистически-транспортным мощностям. Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработан ряд огневых задач по 9 пунктам управления, 2 паромным переправам, 2 пунктам управления беспилотниками, по средствам противовоздушной обороны и по скоплению врага. Продолжается огневой контроль над Антоновским, Каховским и Дарьевским мостами.

Источник: ОК Юг