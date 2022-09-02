Вересень, 02 в 18:09

Окупаційні сили РФ майже не мають можливостей підтягувати резервні сили у тимчасово окуповані території Херсонської області, оскільки ЗСУ контролюють усю логістику ворога.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

– Ми продовжуємо позиційні бої, продовжуємо нищити ворога в сенсі його логістики, його здатності, потужностей. Летять у повітря склади з боєприпасами, вибухають понтонні переправи. Це означає, що логістика та транспортне сполучення ворога підірвані настільки, що підтягувати резерви вони не можуть, – заявила Гуменюк.

Наталія Гуменюк зазначила, що рух техніки ворога через Крим є спробою Росії перекинути сили логістичними шляхами, які перебувають під контролем України.

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Вона зазначила, що в окупантів ще залишаються деякі транспортні шляхи, які ворог гіпотетично може використати, але і вони перебувають під вогневим контролем українських захисників.

Речниця ОК Південь додала, що окупанти мають суттєві втрати, які рахуються сотнями.

Водночас Гуменюк нагадала, що стосовно Херсонської області слід зберігати інформаційну тишу.

При цьому окупанти обстрілюють Миколаївську область авіацією і ракетами.